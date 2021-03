Metra vai construir e operar BRT no Grande ABC

Do Diário do Grande ABC



19/03/2021 | 12:50



A Metra, concessionária de São Bernardo, vai ser responsável pela implantação e operação do BRT, sistema de transporte público rápido por ônibus, no Grande ABC. O decreto que trata da concessão foi publicado no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira, dia 19, pelo governador de São Paulo, João Doria (PSDB). A empresa também será responsável pela administração das linhas intermunicipais hoje a cargo da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) na região – a Área 5, cujos lotes são explorados a título precário por 16 viações, será extinta dentro de um ano.



Em contrapartida aos novos investimentos, cujos valores não foram divulgados, a Metra teve ampliada em 25 anos, até 2046, a concessão do Corredor ABD de trólebus, que liga os bairros paulistanos de São Mateus e Jabaquara passando por três municípios do Grande ABC: Santo André, São Bernardo e Diadema. O contrato atual vigora desde 1997 e se encerraria em 2022. O Diário havia revelado com exclusividade, em reportagem publicada em janeiro de 2020, as negociações entre governo estadual e empresa são-bernardense.



A ampliação do contrato do Corredor ABD vinculada aos investimentos no BRT à administração das linhas intermunicipais está embasada na lei estadual 16.933, sancionada por Doria em 24 de janeiro de 2019. A mudança na legislação foi articulada pelo secretário dos Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldy, que apresentou o projeto do corredor de ônibus como alternativa à implantação da Linha 18-Bronze do Metrô, que já estava licitada, mas foi abandonada pelo governo sob a alegação de que não haveria dinheiro suficiente para bancar as desapropriações.



O BRT foi escolhido como alternativa de transporte de massa entre o Grande ABC e a Capital após batalha da sociedade civil organizada para manutenção da Linha 18-Bronze. Apesar do desejo da região, sintetizada na campanha promovida pelo Diário, sob o slogan ‘O Grande ABC quer Metrô’, Doria e Baldy optaram pelo sistema de ônibus rápido. O traçado do novo modal vai ligar São Bernardo ao Terminal Sacomã, na Capital, cortando as cidades de Santo André e São Caetano. A Metra será responsável por bancar o custo das desapropriações.



Para administrar as linhas municipais, a partir de março de 2022, a Metra poderá subcontratar empresas. Atualmente, o serviço é executado a título precário por 16 companhias: ABC, Triângulo, Eaosa (Empresa Auto Ônibus Santo André), São Bernardo do Campo, Urbana, Mobibrasil, Publix, Rigras, Trans Bus, Parque das Nações, Tucuruvi, Imigrantes, Ribeirão Pires, São Camilo, Riacho Grande e Vipe (Viação Padre Eustáquio).