Cheddar, Gouda e mais: 6 destinos para quem ama queijos

19/03/2021



Viajar para outros países pode ser a oportunidade perfeita para explorar receitas típicas e viver novas experiências gastronômicas. Quem gosta de queijos, por exemplo, consegue organizar um roteiro que passa por destinos como Cheddar, na Holanda, e Gouda, na Inglaterra. A Booking.com selecionou algumas cidades e vilarejos para degustar e conhecer a história por trás de alguns dos tipos de queijos mais famosos do mundo. Confira!

6 destinos para quem ama queijos

1. Gouda, Países Baixos

A cidade holandesa que leva Gouda até no nome é recomendada para os fanáticos por queijo – ela é responsável por 60% da produção da iguaria no país. Quem viaja para Gouda pode comprar essa delícia local na tradicional feira da cidade, que acontece entre abril a agosto, desde 1395. Localizado em frente ao edifício histórico da prefeitura, o evento a céu aberto preserva algumas tradições históricas. Os produtores e comerciantes, por exemplo, ainda batem palmas após a confirmação de uma venda

Os viajantes também não podem deixar de visitar o “Goudse Waag” (a balança de Gouda), que foi construído em 1669 e era usado, originalmente, para pesar queijos. Atualmente, o local abriga o ponto de informações turísticas. Outra parada obrigatória é o Cheese and Crafts Museum, que oferece degustação de queijos, passeios e demonstrações da produção artesanal.

2. Cheddar, Reino Unido

O queijo cheddar se tornou a opção mais popular e vendida do Reino Unido. Entretanto, ele ganhou esse espaço aos poucos, no vilarejo de Cheddar, em Somerset. Uma lenda local afirma que a iguaria foi descoberta por acidente, quando uma das leiteiras deixou um balde de leite estragar nas grutas de resfriamento e ele se transformou em um queijo duro.

Quem visita o vilarejo de Cheddar e deseja se aventurar pode explorar ainda as grutas geladas na Garganta de Cheddar, o maior desfiladeiro do Reino Unido. Depois de conhecer o local, e quando a fome começar a aparecer, a dica é parar na Cheddar Gorge Cheese Company, onde os visitantes têm a oportunidade de ver o processo completo de produção do queijo.

3. Monterey, Califórnia, EUA

O queijo Monterey Jack, que ganhou seu nome com base em seu local de origem e no produtor que começou a vendê-lo, se tornou um alimento essencial na geladeira ou tábua de queijos de muitos americanos. Esse alimento branco e semiduro é feito com leite de vaca e apresenta um sabor suave e adocicado.

Originalmente, o Monterey Jack era produzido pelos frades Franciscanos de Monterey da Alta Califórnia, no século 18. Um empresário local, David Jacks, identificou a deliciosa oportunidade e começou a vender o produto por todo o estado, onde se tornou conhecido como “Monterey Jack’s” ou “Jack’s Monterey”. Apesar de não abrigar fazendas produtoras de leite, a cidade de Monterey tem uma rica história sobre queijo e é uma boa pedida para os fãs.

Seguro viagem prático e eficiente – Ganhe 5% de desconto ao usar o cupom ROTADEFERIAS5 na caixa “Cupom de desconto” da Seguros Promo.

4. Asiago, Itália

Asiago, um município da Itália, tem o mesmo nome e local de origem do queijo Asiago. Nessa cidade, os viajantes podem visitar a Azienda Agricola Waister Di Rela Riccardo, uma pequena fábrica especializada em queijos. Ali, é possível ver as várias etapas de produção de queijo e participar de degustações.

Também vale a pena conhecer o Caseificio Pennar Asiago ou a Loja Cooperativa Pennar Dairy, especializada em queijos frescos e de qualidade.

5. Munster, França

Munster, uma pequena comuna francesa, é lar do queijo macio e com aroma forte de mesmo nome. La Maison du Fromage (Casa do Queijo) é o destino perfeito para quem ama o queijo Munster. A Casa do Queijo apresenta filmes, exposições, workshops educacionais e, claro, a oportunidade de desfrutar de uma degustação.

O queijo Munster foi produzido na cidade pela primeira vez em 1371. Os fãs de história também pode visitar locais icônicos, como as ruínas da Abadia de Munster e a fonte do Leão, localizada na Praça do Mercado.

6. Ciudad Real, Espanha

A Ciudad Real é o lar do Manchego, um queijo delicioso, produzido com o leite da ovelha da raça Manchega. Para uma experiência de dar água na boca, os viajantes devem visitar a Finca de Las Terceras, uma fazenda dedicada à produção dessa delícia.

Os fãs de gastronomia também podem encontrar diversos restaurantes legais na Plaza Mayor, localizados em torno da praça histórica. É possível ainda visitar inúmeras queijarias na cidade e participar de degustações.

