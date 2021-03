4 destinos para casar e passar a lua de mel

Redação

Em 2020, muitas pessoas adiaram o sonho de casar. A solução foi trocar os grandes eventos pelos mini weddings, que reúnem pouquíssimos convidados e podem ser realizados em resorts e hotéis exclusivos no Brasil e no mundo. A seguir, veja quatro destinos perfeitos para trocar as alianças e emendar a lua de mel.

Destinos para casar e passar a lua de mel

Ilhas Maldivas

As Maldivas são referência quando o assunto é lua de mel. Além de reunir cenários incríveis e hotéis luxuosos, o destino é perfeito para curtir a viagem com privacidade e longe de aglomerações.

O Four Seasons Maldives at Landaa Giraavaru, que integra uma Reserva da Biosfera da Unesco, é uma boa opção para os apaixonados. A natureza basta como decoração: o resort possui uma capela “flutuante” com chão de vidro, que possibilita observar peixes multicoloridos e tartarugas. Há ainda a opção de celebrar a união na intocada praia Blue ou em meio à vegetação exuberante da ilha.

Os pacotes incluem menus, bolo, decoração e o dia dos noivos no spa. Além disso, um especialista fica à disposição para personalizar a cerimônia. E a lua de mel fica ainda mais especial com as experiências exclusivas criadas pelo resort, como jantares à luz de velas nas praias da ilha.

St. Barth, Caribe

A ilha de St. Barthélemy, mais conhecida como St. Barth, conquista os viajantes com sua natureza e com o agito em seus muitos bistrôs, clubes de praia e boutiques de luxo.

O hotel Le Sereno proporciona aos casais apaixonados – e seus convidados – uma cerimônia íntima (de uma hora) na praia privativa ou no deque da piscina, com vista para a romântica baía de Grand Cul de Sac.

Casais que reservam o pacote “micro-casamentos” recebem um buquê de noiva personalizado e um boutonnière. Eles também têm direito a um exclusivo coquetel ao pôr do sol e a uma ceia italiana intimista de quatro tempos com vinho, preparada pelo chef do hotel, Rafaelle Lenzi. O pacote inclui ainda bolo de casamento personalizado com duas camadas, noite de núpcias em uma das Villas Le Sereno e massagem para o casal no dia seguinte à cerimônia.

Governador Celso Ramos, Brasil

A apenas 60 km de Florianópolis, a cidade de Governador Celso Ramos exibe um dos mais belos recortes do litoral catarinense. É a Costa Esmeralda, um refúgio de praias de águas cristalinas e verde exuberante. Neste cenário, uma celebração super intimista pode ser realizada no Ponta dos Ganchos Exclusive Resort, um dos resorts mais exclusivos do Brasil.

Para casamentos a dois, também conhecidos como elopement weddings, o resort oferece o pacote Exclusive Getaway, que proporciona uma celebração apenas para os noivos, na privacidade de um dos bangalôs da propriedade. A experiência inclui três noites de hospedagem, o famoso café da manhã degustação de 10 tempos no Espaço Baterias, ambientação especial do bangalô com pétalas de flores e velas, além de roupões personalizados. De quebra, o casal é recepcionado por uma garrafa de champanhe e recebe uma seleção de mini sobremesas brasileiras. É possível contratar celebrante e fotógrafo para registar a cerimônia.

Barra de São Miguel, Brasil

Barra de São Miguel, a 30km de Maceió, garante o clima romântico para uma celebração especial. No Kenoa Exclusive Beach Spa & Resort, os mini weddings são realizados em um lounge com vista para o mar. O resort providencia o celebrante, faz toda a decoração do altar (com mesa de bolos, doces e bem-casados), contrata profissionais para o registro em fotos e vídeos, seleciona um especialista em beleza para a maquiagem completa da noiva e oferece massagem no spa.

A lua de mel convida o casal a desvendar as belezas naturais da região: praias desertas, mangues e mar morno turquesa protegido por arrecifes. O hotel também organiza passeios exclusivos, como cruzeiro de lancha e cavalgadas à beira-mar durante o pôr do sol.

Clique aqui para fazer reservas de tours, ingressos e transfers.