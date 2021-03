Lore Improta fala sobre alimentação durante a gravidez: - Eu enjoei de todas as proteínas

19/03/2021 | 12:10



Lore Improta e Léo Santana estão esperando o primeiro filho juntos! No Instagram Stories, a dançarina revelou como está sendo a sua dieta neste período inicial da gravidez:

Tô comendo muito pão e macarrão porque não me enjoa.

Lore mostrou como está sendo o seu café da manhã e relatou os enjoos que sente:

- Meu café da manhã se resume, quando eu não como antes alguma coisa, pão, a única coisa que não me enjoa. E aí para compensar a proteína que eu não tô comendo, porque eu enjoei de todas as proteínas do mundo, eu enjoei de frango, eu enjoei de salmão, eu já não como carne, então eu tomo essa proteína aqui, que é proteína vegana, com leite de castanhas, e pãozinho.

A dançarina ainda afirmou:

Enjoei de frango, de salmão... então tenho que compensar.

Em outro Story, Lore Improta apareceu tomando sorvete e escreveu a seguinte legenda:

Dormi, comer, enjoar, repeat (e agora trabalhar..).