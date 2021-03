Viih Tube e Thais desistem da prova do líder do BBB 21

19/03/2021 | 12:10



Como você viu, a prova do líder da semana no Big Brother Brasil está dando o que falar porque é de resistência. Aparentemente fácil, os brothers estão mais de 9 horas plantados no espaço da dinâmica esperando um vencedor.

Tiago Leifert já havia anunciado anteriormente que a primeira dupla que desistisse da prova estaria automaticamente no paredão, o que foi o caso de Carla Diaz e Fiuk.

A segunda dupla a desistir da prova do líder foi Thais e Viih Tube. As duas conversaram um pouquinho antes da decisão final e a YouTuber acabou confessando que estava com muita dor de barriga causada pela vontade de urinar para a amiga.

Ainda restam na dinâmica as duplas: Gilberto e Sarah, Rodolffo e Caio, João e Camilla, e Juliette e Pocah.