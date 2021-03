Após aglomeração em cassino, Gabigol pode ter que pagar 100 salários mínimos

19/03/2021 | 12:10



Depois de ter sido flagrado em uma aglomeração em um cassino clandestino em meio à pandemia do novo coronavírus, Gabigol pode ter que pagar 100 salários mínimos para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente. De acordo com o jornal Extra, essa foi a medida que o Ministério Público de São Paulo propôs à Justiça.

Ainda segundo o jornal, o jogador de futebol do Flamengo pode responder por crime contra a saúde pública, por desrespeitar a medida de prevenção para evitar a propagação da doença. Os funcionários e o gerente do cassino vão responder por fazerem jogos de azar, o que é proibido no Brasil. O requerimento foi feito pela promotora Regiane Pereira na última quinta-feira, dia 18.

Gabigol foi visto na aglomeração com cerca de 200 pessoas na zona sul de São de Paulo no último domingo, dia 14. O cantor Mc Gui e o deputado federal Alexandre Frota também estavam no local.