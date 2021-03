Ex-BBB, Paulinha Leitte, ganha na loteria pela 47ª vez

19/03/2021 | 11:11



Paulinha Leitte participou de uma das edições do Big Brother Brasil e foi até as suas redes sociais na última quinta-feira, dia 18, para comunicar os seus fãs que anda com uma sorte danada.

Na época em que a influenciadora participou da casa mais vigiada do Brasil, ela não acabou faturando o prêmio máximo, mas pelo visto o jogo virou e ela revelou que é a 47ª vez que ela vence em um jogo da loteria.

Desta vez ela faturou cerca de quase 46 mil reais, assim como outros 70 jogadores, e que infelizmente, ninguém acabou levando o prêmio máximo de 40 milhões de reais.

O sorriso de quem acertou a quina e duas quadras na Mega Sena de ontem, só faltou o número 53 para eu ganhar 40 milhões [de reais]. E olha que foi mais que na trave porque joguei o 54 e saiu o 53, acho que vou sonhar com o número 53 por uns meses. E amanha posto o bilhete da Lofofácial porque, pasmem, fiz 14 pontos no sorteio de ontem também. Só faltou um para 1,5 milhões de reais. A Caixa Econômica que lute com a minha sorte, atualizando as vezes que já ganhei em grande estilo.

Será que tem receita para passar sorte para os outros porque a gente também tá precisando, viu Paulinha...