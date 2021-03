19/03/2021 | 11:11



Moniza Iozzi está solteira novamente, segundo o jornal Extra. A atriz namorava com o empresário Gabriel Moura por pouco mais de dois anos e já tinha até mesmo afirmado que planejava se casar com o amado e até sobre a possibilidade de terem filhos juntos.

A publicação revelou que, depois de a pandemia do novo coronavírus ter frustrado os planos de matrimônio de Monica, a morena se isolou com a mãe em Ribeirão Preto, no interior paulista, enquanto Gabriel ficou em São Paulo, e a distância teria pesado no relacionamento.

A atriz já até mesmo apagou as poucas fotos que tinha com o amado em seu Instagram.