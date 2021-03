Durante a prova do líder, Rodolffo comenta que Rafa Kalimann falava muito dele no BBB 20

19/03/2021 | 11:11



Está acontecendo (ainda) a prova do líder no Big Brother Brasil 21 que é de resistência e entre tantas conversas durante a madrugada, Rodolffo acabou comentando com Sarah que ele não quer se relacionar com ninguém da casa mais vigiada do Brasil.

E em seguida, o cantor acabou revelando que sua ex esposa, Rafa Kalimann, que inclusive participou do Big Brother Brasil 20 falava muito o nome dele durante a antiga edição do reality.

Pelo menos com relação a relacionamento eu não vou pecar aqui dentro. Não vou ficar com ninguém e eu não falo nada. Eu nem falo nada da Rafa!

E neste mesmo bate-papo, o cantor contou para Sarah que além da influenciadora falar bastante no seu nome, ele ainda reforçou que guarda até os vídeos da ex durante o confinamento.

Falava demais... Eu tenho coleção de vídeos lá [em casa]. Quando não via, me mandavam mensagem para correr no pay-per-view e tudo.

Parece que Rodolffo ainda gosta de Rafa Kalimann, não é mesmo!?