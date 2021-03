Armie Hammer é investigado após ser acusado de estupro e de outros atos de violência

19/03/2021 | 10:11



Uma mulher de 24 anos de idade acusou formalmente Armie Hammer por estupro em uma coletiva de imprensa realizada na última quinta-feira, dia 18. As informações são da revista People. Effie afirmou que o ator a estuprou por quatro horas em 2017, além de ter cometido outros atos de violência:

Em 24 de abril de 2017, Armie Hammer me estuprou violentamente por mais de quatro horas em Los Angeles, durante as quais ele bateu repetidamente minha cabeça contra a parede, machucando meu rosto. Ele também cometeu outros atos de violência contra mim que eu não consenti. Por exemplo, ele bateu nos meus pés com uma chicotada para que doessem a cada passo que eu dava na semana seguinte. Durante essas quatro horas, tentei ir embora, mas ele não deixou. Eu pensei que ele ia me matar. Ele então saiu sem se preocupar com o meu bem-estar.

O ator era casado com Elizabeth Chambers durante esse affair com Effie, que ainda disse:

Durante e desde esse ataque, vivi com medo dele e por muito tempo tentei descartar suas ações em relação a mim como uma forma distorcida de amor. Agora que ele não tem mais nenhum poder sobre mim, eu entendi que o imenso controle mental que ele exercia sobre mim era incrivelmente prejudicial em muitos níveis.

O advogado de Armie Hammer negou as acusações e afirmou:

A correspondência da própria Effie com o Sr. Hammer enfraquece e refuta suas alegações ultrajantes. Recentemente, em 18 de julho de 2020, [Effie] enviou textos gráficos para o Sr. Hammer dizendo o que ela queria que ele fizesse a ela. O Sr. Hammer respondeu deixando claro que não queria manter esse tipo de relacionamento com ela. Nunca foi intenção do Sr. Hammer envergonhar ou expor os fetiches ou desejos sexuais pervertidos [de Effie], mas ela agora escalou este assunto para outro nível ao contratar um advogado civil para hospedar uma entrevista coletiva pública. Com a verdade ao seu lado, o Sr. Hammer dá as boas-vindas à oportunidade de esclarecer as coisas. Desde o primeiro dia, o Sr. Hammer afirmou que todas as suas interações com [Effie] - e todos os outros parceiros sexuais dele - foram completamente consensuais, discutidas e acordadas com antecedência, e mutuamente participativas. A busca de atenção e a oferta legal imprudente apenas tornará mais difícil para as verdadeiras vítimas de violência sexual obter a justiça que merecem.

Após essa acusação, o ator está sendo investigado pelo Departamento de Polícia de Los Angeles. Armie Hammer já foi alvo de acusações de canibalismo e violência por uma ex-namorada.