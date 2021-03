No BBB21, brothers completam oito horas em prova de resistência e Boninho brinca: A gente queria dar um banho na Viih Tube

19/03/2021 | 08:11



Nem Boninho deixou de zoas a falta de banhos de Viih Tube no BBB21! O diretor resolveu fazer piada com a sister nas redes sociais durante a prova do líder, que dá jatos de água nos participantes.

- A ideia é essa, não é a prova. É tudo mentira. Não tem prova do líder. A gente queria dar um banho na Viih Tube. Não tem líder essa semana, brincou o Big Boss, que completou: Se ela não quer, a gente inventa!

Um internauta ainda sugeriu que o cronômetro seja encurtado para agilizar a prova e Boninho voltou a zoar a participante.

Primeiro, vamos limpar a Viih!, escreveu.

Camilla de Lucas também brincou com a amiga durante a prova.

- Viih Tube tomou banho!!!!, comemorou ela.

A youtuber se divertiu e entrou na onda:

- Estou tomando banho, Brasil!

A prova de resistência já completou oito horas de duração. Arthur, vetado pelo líder Fiuk, é o único participante que não concorre à liderança, os demais seguem todos na disputa. A dupla que vencer ganhará imunidade e terá que disputar entre si a liderança e um carro. Já a primeira dupla eliminada está indicada ao paredão.

Durante a madrugada agitada, Sarah até chegou a brincar com Rodolffo sobre a animação de Juliette:

- Acho melhor você dar um beijo na Juliette logo para ela sossegar.

O cantor então respondeu:

- Vocês acham que eu estou fácil desse jeito?

Pocah disse que ele não é fácil, já aguentou por dois meses, enquanto Camilla opinou que sabe que ele não é fácil.

Sarah riu e pediu:

- Só um beijinho não mata ninguém, ninguém vai te julgar.

E ele brincou:

- Eu só beijo se for para namorar. Só beijo se for para relacionamento sério.