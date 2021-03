19/03/2021 | 08:10



Eduardo Costa já tinha ido até as suas redes sociais anteriormente mostrar que está com um novo visual. O cantor deixou os cabelos crescerem e compartilhou com seus fãs e seguidores o jeitinho que as madeixas estavam.

O que ele não esperava é que isso fosse ser transformado pelos internautas em um verdadeiro meme. E em diversas publicações nas redes sociais, Eduardo Costa foi comparado com Chucky, o boneco assassino.

Além do boneco do filme, o artista foi comparado com idosos aposentados, com o Carlinhos Beauty e sobrou até para a ex-BBB, Rafa Kalimann, que também mudou o visual recentemente.