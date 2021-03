BC da Rússia eleva juro a 4,50% e deixa aberta possibilidade de novos aumentos

19/03/2021 | 08:02



O Banco Central da Rússia decidiu elevar sua taxa básica de juros em 25 pontos-base, a 4,50%, após concluir reunião de política monetária nesta sexta-feira, 19. Em comunicado, o BC russo citou pressões inflacionárias, a volatilidade do rublo e riscos geopolíticos para justificar a elevação do juro básico, que se encontrava na mínima histórica de 4,25% desde julho do ano passado. Segundo o BC da Rússia, a rápida recuperação da demanda e pressões inflacionárias elevadas "exigem a retomada de uma política monetária neutra". Desta forma, a autoridade monetária disse que mantém aberta a possibilidade de novos aumentos de juros nos próximos meses. O BC russo voltará a se reunir no dia 23 de abril.