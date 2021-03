Técnico do Santo André tem suspeita de Covid-19

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



18/03/2021 | 22:29



O técnico Paulo Roberto foi temporariamente afastado do dia a dia do Santo André. Isso porque o treinador teve um teste inconclusivo de Covid-19 e aguarda resultado de contraprova para saber se está mesmo ou não com a doença. Assim, respeitando o protocolo da Federação Paulista de Futebol, o treinador foi previamente isolado. Em rápido contato, o comandante ramalhino disse “estar bem”.

Caso confirmado, o auxiliar Alan Dotti ficará no comando. Além disso, poderá ser o segundo caso na delegação andreense desde o início do Paulistão. O volante Vitinho Schimith desfalcou o time em duas rodadas (na vitória sobre a Ponte Preta e no empate com o São Caetano), mas já regressou à equipe na derrota para o Red Bull Bragantino, entrando na segunda etapa.

REGRESSO

Rodrigo Heffner está de volta ao Santo André. Porém, desta vez não para a lateral direita, posição na qual defendeu o Ramalhão em 2013, mas para atuar fora das quatro linhas: como analista de desempenho. Ele chega referendado por trabalhos anteriores com o próprio técnico Paulo Roberto, no Brasil de Pelotas-RS, e com o executivo de futebol Edgard Montemor Filho, no Botafogo-PB.