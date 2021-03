São Caetano promete ir ao mercado para reforçar elenco

Dérek Bittencourt

19/03/2021



Lanterna do Campeonato Paulista da Série A-1, em meio a um processo de reformulação em razão de problemas financeiros e jurídicos que assolaram o clube no segundo semestre do ano passado, o São Caetano tentará explorar da melhor forma a suspensão da quinta rodada, neste fim de semana. Até agora, em quatro partidas, o Azulão somou apenas um ponto, justamente no clássico regional contra o Santo André. Já diante de Red Bull Bragantino, Palmeiras e Corinthians, o time saiu de campo derrotado. Neste último jogo, porém, apresentou melhora e por pouco não alcançou um empate com o Timão.

“Para nós (a suspensão) é importante. Estamos com dificuldade para montar a equipe e fazê-la jogar”, admitiu o presidente Nairo Ferreira de Souza, que revelou a busca por peças para dar ainda mais opções ao técnico Wilson Júnior. “Vamos aproveitar para tentar contratar mais um ou dois jogadores. Ainda temos quatro vagas de inscrição”, admitiu.

O último jogador a ser inscrito e que inclusive já estreou no decorrer do duelo contra o Corinthians foi o meia Neto. Depois de cinco anos emprestado a outros clubes, como Moreirense (Portugal), Al Fahya (Arábia Saudita) e Juventude-RS, ele regressou e aparece como postulante à camisa 10.