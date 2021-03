Andreense lança livro e propõe forma leve de lidar com reveses

Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



19/03/2021 | 00:01



Dilemas e dificuldades da vida, o peso que se dá para cada situação e a necessidade de respeitar os limites. São algumas das reflexões que propõe o escritor andreense Victor Hugo Felix, em sua terceira e nova obra, Triste História do Fim do Mundo (Editora Penalux, 234 páginas, R$ 42). O livro, lançado no site www.editorapenalux.com.br conta a história de 13 pessoas da mesma família, que, de repente, se viram sozinhas, já que o restante da população do planeta morreu e ninguém sabe a razão. Como não bastasse, os animais desapareceram e o céu mudou de cor.

Ao longo das páginas, cada personagens lida com a vida de sua maneira, ou pela indiferença, pelo medo e até pela espera do fim. E precisam encarar seus caminhos lidando com inseguranças, sonhos e frustrações.

O autor explica que a ideia do livro surgiu após vivenciar período difícil, entre os anos 2018 e 2019. “Fui de um momento em que estava bastante otimista com relação à vida. Tudo se perdeu. Fui de um extremo ao outro muito rápido”, diz.

Felix procurou ajuda profissional de psicóloga e conseguiu superar as dificuldades. Sua situação foi tão grave que em certo momento só via o fim de sua vida como saída. Durante o processo de cura e autoconhecimento, resolveu transformar todos aqueles momentos de dificuldade em lições de superação e fazer isso virar arte.

Os primeiros esboços surgiram em 2018, mas foram abandonados. No ano seguinte retomou o projeto com força total e, em abril de 2020, estava com a obra escrita. “O livro tem 13 personagens e cada um foi inspirado em uma parte da minha história, da minha personalidade. Minha terapeuta havia me trazido essa questão, de quando a gente escreve um livro, cria personagens, cada um é uma projeção de algo na gente”, diz.

Felix explica que sua ideia era que o livro trouxesse diversidade de emoções e que cada personagem tivesse algo único dentro dele. “Fui me apegando a pequenos trechos da minha personalidade para que eles tivessem cara mais marcante.”

Triste História do Fim do Mundo é um livro de esperança, garante o autor. Também para lidar com a vida e morte de forma leve. É esse diálogo que Feliz quer propor. "No livro eles não conseguem desviar das dificuldades, elas aparecem mesmo e vão ter que lidar, e entendendo quais são as limitações, até onde conseguem ir para fazer as coisas irem bem", explica.