Será que falta coragem?

Diário do Grande ABC



18/03/2021 | 23:59



Os números de casos e de mortes pela Covid-19 não param de aumentar diariamente. As redes de saúde pública e privada do Brasil como um todo, e do Estado de São Paulo em particular, estão à beira do colapso total por falta de leitos para socorrer aos milhares de brasileiros infectados pela doença, de bebês a idosos, muitos dos quais aguardam em filas de espera por uma vaga de internação. Dezenas de cidades já não dispõem de lugar nos equipamentos – enfermarias e UTIs – que podem ser as últimas trincheiras daqueles que lutam pela vida. No Grande ABC, a maior parte dos municípios já não tem onde colocar pacientes. E os outros ainda ‘respiram por aparelhos’.

Cientistas, infectologistas e profissionais da saúde das mais diversas áreas alertam, há pelo menos 20 dias, que o Brasil está sitiado pelo coronavírus e clamam por medidas duras da parte dos governantes – como lockdown – pois é preciso frear o avanço do vírus e de suas variantes, que têm se mostrado com maior poder de infecção e letais. Infelizmente, não têm sido ouvidos nem por aquele que faz questão de dizer aos quatro ventos que toma decisões baseado na ciência, caso do governador de São Paulo, João Doria.

Pode ser que em algum momento ele tenha seguido o que diz, mas não mais. Desde que os casos e mortes por Covid começaram a ter aumentos expressivos, Doria tem dançado na corda bamba para agradar a gregos e troianos e não ficar ‘mal na fita’ com ninguém, provavelmente de olho na eleição de 2022. No entanto, o método de afrouxa aqui e aperta ali, dentro do sistema de fases que o Estado adotou para classificar as regiões conforme a situação, não tem se mostrado eficaz.

Aliás, há que se ressaltar que esse modelo é regra no País. Não por acaso, o Brasil segue célere rumo ao caos, porque não funciona. São casos e mais casos e dezenas de mortes todos os dias. Como os governadores têm fugido de implantar o lockdown, caberia ao presidente da República tomar a decisão amarga de parar o Brasil. É medida que fere a economia? Sem dúvida. Mas é também aquela que salvará milhões de vidas, vidas que hoje fazem girar a economia. Será que falta a coragem necessária àqueles que foram eleitos para cuidar dos brasileiros?