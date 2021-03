Jeribatiba. Jurubatuba. O coqueiro. A palmeira que se espalha...

Ademir Medici

DENOMINAÇÕES

- Jeribatiba ou Jurubatuba (em tupi-guarani, ‘lugar onde há muitas palmeiras jerivás’).

- Rio Grande ou Jurubatuba. Nasce no distrito de Paranapiacaba, interligando-o com o distrito de Riacho Grande. Atravessa a maioria dos municípios do Grande ABC como o principal formador da Represa Billings.

- Em 1877, o Núcleo Colonial de São Bernardo abre várias linhas com lotes destinados ao cultivo pelos imigrantes que chegam, uma delas denominada Linha Jurubatuba, iniciando-se onde está a Rua Jurubatuba das lojas de móveis da cidade.

- Ruas ou avenidas Jurubatuba espalham-se por toda a Região Metropolitana, entre os quais o histórico Piraporinha de Diadema.

FORMAÇÃO

Ribeirão Pires escolheu o 19 de março, dia de São José, para comemorar seu aniversário de autonomia, contado a partir de 1º de janeiro de 1954, data em que recebe os foros de município.

Historicamente, Ribeirão Pires nasce ao redor da capela do Pilar Velho, de 1714.

Foi elevado a distrito de paz em 22 de junho de 1896 – o segundo distrito da região – com abrangência sobre a linha entre Pilar (Mauá) e Alto da Serra (Paranapiacaba). Pertencia, então, ao município de São Bernardo.

<EM>Aprova a separação de Santo André em plebiscito realizado em 22 de novembro de 1953.

Um símbolo não simbolizado

Texto: Pedro Cordeiro

Está lá, presente, forte, imponente com as folhas balouçantes, rodeado pelos manacás-da-serra, as quaresmeiras, as jureminhas e as aleluias. Sim, o coqueiro jerivá, que dava nome a geribatiba ou jeribatiba, planta dos frutos amarelos.

É neste cenário que encontramos essa resistente planta que povoa a flora do Grande ABC. Em Ribeirão Pires é possível notar a presença das exuberantes folhas e, principalmente, quando florescem os cachos dos coquinhos. Esta planta, que já deu nome à nossa região, deveria ser um símbolo da flora.

Ribeirão Pires, com 70% do território protegido pela lei dos mananciais, deveria adotar essa magnífica planta como símbolo de proteção dos mananciais.

