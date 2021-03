Na Itália, Pogba marca e Manchester United elimina o Milan na Liga Europa

18/03/2021 | 19:18



Com apenas três minutos em campo, o volante francês Paul Pogba garantiu a classificação do Manchester United às quartas de final da Liga Europa ao marcar o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Milan, em pleno estádio San Siro, em Milão, na Itália. Na ida, na semana passada, na Inglaterra, os italianos arrancaram um empate por 1 a 1 e jogavam pela igualdade sem gols em casa.

Durante os 45 minutos iniciais da partida, o Milan conseguiu ser ligeiramente superior ao Manchester United. A equipe da casa criou boas chances, mas não foi efetiva. O mesmo aconteceu com os ingleses, que pouco incomodaram o goleiro Gianluigi Donnarumma antes do intervalo.

Pogba, que entrou no lugar de Marcus Rashford no intervalo da partida, precisou de apenas três minutos dentro de campo para marcar o seu gol. O volante aproveitou um bate-rebate dentro da área do Milan e, sem marcação mais forte, chutou forte e alto para abrir o placar.

Após sofrer o gol de Pogba, o Milan foi ao ataque e chegou a colocar Zlatan Ibrahimovic em campo. O atacante sueco ofereceu perigo ao seu ex-time, mas parou na defesa e no goleiro Dean Henderson, o que manteve a vitória e a classificação do Manchester United.

Na Suíça, o Ajax voltou a vencer o Young Boys por 2 a 0 e assegurou a sua classificação às quartas de final da Liga Europa. A equipe holandesa havia vencido o primeiro jogo, em Amsterdã, por 3 a 0 e, com o novo resultado positivo, garantiu a maior vantagem no placar agregado entre todos os confrontos das oitavas.

O primeiro gol da partida foi marcado por David Neres, ex-São Paulo. O atacante brasileiro recebeu com liberdade e só empurrou a bola para a rede após um erro na saída de bola do Young Boys. O segundo veio em cobrança de pênalti, convertida por Tadic, após uma boa jogada armada por Anthony, também ex-São Paulo, na ponta direita.

Em outros duelos desta quinta-feira, o Villarreal bateu o Dínamo de Kiev por 2 a 0 - com dois gols do atacante Gerard Moreno - e avançou após ter vencido pelo mesmo placar na Ucrânia, na semana passada. E o Slavia Praga, da República Checa, surpreendeu ao eliminar o Rangers com a vitória por 2 a 0, na Escócia.