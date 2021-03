Por questões físicas, Flamengo pede e Isla não é convocado para seleção do Chile

18/03/2021 | 18:54



Graças a um acordo entre Flamengo e os dirigentes da seleção do Chile, o lateral-direito Mauricio Isla não foi convocado para o amistoso que o país fará contra a Bolívia, no próximo dia 26, em Santiago. O clube carioca alegou que o jogador retornou de férias na última segunda-feira e está 100% focado na preparação física neste início de temporada com os demais companheiros.

Em virtude do agravamento da pandemia do novo coronavírus na América do Sul, as duas rodadas de março pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, no Catar, foram suspensas. Com isso, o Chile aproveitou para marcar o amistoso contra a Bolívia. Diante de tal cenário, o Flamengo pediu a liberação de Isla da seleção.

Caso fosse convocado, o lateral-direito desfalcaria o Flamengo em dois compromissos do Campeonato Carioca: o clássico contra o Botafogo, no próximo dia 24 (quarta-feira), e o duelo contra o Boavista, no dia 27 (sábado).

Ainda sem condições físicas, Isla, bem como boa parte dos jogadores do elenco principal que retornaram de férias no início da semana, não enfrentará o Resende nesta sexta-feira, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pela quarta rodada da Taça Guanabara, o primeiro turno do Estadual. Se tudo correr como dentro do planejado, o chileno deve ficar à disposição do técnico Rogério Ceni contra o Botafogo.

Ainda sem acordo para a volta de Rafinha, o Flamengo tem Isla e Matheuzinho como opções no elenco para este início de temporada. João Lucas está de saída e tem empréstimo encaminhado para o Cuiabá, mas segue treinando com o grupo rubro-negro.