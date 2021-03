Com nome no BID, Ramírez está liberado para estrear no Internacional no domingo

18/03/2021 | 18:28



O Internacional finalmente poderá contar com seu novo treinador no banco de reservas. Nesta quinta-feira, o espanhol Miguel Ángel Ramírez teve seu nome regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e pode estrear na partida deste domingo contra o Novo Hamburgo, no estádio do Vale, em Novo Hamburgo (RS), pela quinta rodada do Campeonato Gaúcho.

O treinador espanhol chegou a Porto Alegre há cerca de 10 dias e já trabalha no Centro de Treinamentos do Parque Gigante, em Porto Alegre, desde a semana passada. No entanto, não teve a sua situação regularizada a tempo e ficou impossibilitado de comandar o time na vitória por 4 a 2 sobre o Ypiranga, no domingo passado, no estádio Beira-Rio.

Só que Ramírez causou uma polêmica nesta partida contra o Ypiranga. Apesar de fora oficialmente, ele participou do jogo. Ficou sentado grudado na mureta, perto do banco de reservas do Internacional, e trocou ideias com os auxiliares Martín Anselmi e Osmar Loss. Quando o time perdia por 2 a 1, chegou a invadir a área técnica para tentar conversar com os auxiliares.

O episódio acabou citado na súmula da partida e fez o Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul (TJD-RS) oferecer denúncia contra o treinador espanhol. Ramírez pode pegar uma suspensão de uma a três partidas pela infração.

GUERRERO - Desde o jogo contra o Ypiranga, Ramírez pode contar com o atacante Paolo Guerrero, que fez o seu primeiro jogo após mais de seis meses em recuperação de uma ruptura no ligamento anterior cruzado do joelho direito. Nesta quinta-feira, o presidente Alessandro Barcelos afirmou que o clube tem a intenção de renovar o contrato com o peruano. E abriu portas até para que Guerrero encerre a sua carreira com a camisa colorada.

"Vamos trabalhar para renovar o contrato e ter o Paolo na nossa equipe. Ele acrescenta muito. Ele encerrar a carreira aqui no Inter. Não é uma decisão somente nossa. É do atleta. E temos que entender. Mas é nosso interesse que ele permaneça aqui. Temos que ver quanto tempo ele pretende estar em campo. Mas é um assunto que ainda não estamos tratando", disse o presidente em entrevista à rádio peruana RPP.

Guerrero voltou a atuar depois de 210 dias. O centroavante se recuperou da lesão sofrida em 16 de agosto do ano passado, na derrota por 2 a 1 para o Fluminense, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

Contratado pelo clube em 2018, o peruano só estreou em abril de 2019. E desde então, virou protagonista e peça-chave do Internacional. O centroavante fez 10 gols em 15 jogos no ano passado antes da lesão. Ao todo, Guerrero soma 56 jogos pelo clube, com 30 gols marcados. Seu contrato vai até o final do ano.