Rublev mantém série invicta em torneios de ATP 500 e avança à semifinal em Dubai

18/03/2021 | 18:13



Um dos tenistas da nova geração do tênis, o russo Andrey Rublev continua fazendo história na ATP. O jogador de 23 anos, atual número 8 do mundo, conseguiu nesta quinta-feira a sua 23.ª vitória consecutiva em torneios ATP 500 e garantiu uma vaga nas semifinais ao derrotar o húngaro Marton Fucsovics, 44.º do ranking, por 2 sets a 0 - com parciaias de 7/5 e 6/2, após 1 hora e 29 minutos.

Rublev venceu os últimos quatro torneios ATP 500 que disputou, sendo campeão em Hamburgo (Alemanha), São Petersburgo (Rússia) e Viena (Áustria), em 2020, e também em Roterdã (Holanda) já na atual temporada. Sua série de 23 vitórias em torneios dessa categoria só fica atrás dos 28 triunfos consecutivos do suíço Roger Federer em eventos deste nível entre 2014 e 2016.

Com oito títulos no circuito profissional, Rublev buscará nesta sexta-feira a classificação para sua 11.ª final na carreira. Seu rival nas semifinais será o compatriota Aslan Karatsev, 42.º do mundo, que bateu de virada o italiano Jannik Sinner, cabeça de chave número 16 em Dubai, por 2 sets a 1 - parciais de 6/7 (5/7), 6/3 e 6/2.

Apesar de os dois tenistas russos jamais terem se enfrentado no circuito profissional, eles conhecem as características um do outro, já que jogaram juntos na semana passada e foram campeões de duplas no ATP 250 de Doha, no Catar.

No outro lado da chave, o canadense Denis Shapovalov, terceiro mais bem cotado ao título, terá pela frente o sul-africano Lloyd Harris, que surpreendeu na estreia o austríaco Dominic Thiem. O primeiro teve pouco trabalho contra o experiente francês Jeremy Chardy e avançou com uma vitória em sets diretos, marcando as parciais de 7/5 e 6/4. Na sequência, Harris ganhou do japonês Kei Nishikori por 2 a 1 - parciais de 6/1, 3/6 e 6/3.