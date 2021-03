Obituário - 19 de março de 2021

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



19/03/2021 | 07:00



Em sua biografia, Durval Daniel destacava duas realizações que muito o orgulhava: a fundação da Sociedade Amigos de Música e a oficialização da Orquestra Sinfônica de Santo André.

Formado em advocacia em 1954, pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco, exerceu vários cargos. Foi o fiel escudeiro do prefeito Newton Brandão, que o chamava de “irmão”. Foi secretário municipal em várias áreas, da Educação ao Governo, diretamente ligado ao gabinete do prefeito. Presidiu a Fundação Santo André. Dirigiu o Departamento de Trânsito. Foi diretor da Câmara Municipal.

No governo estadual, Durval Daniel foi diretor administrativo da Comgás.

Durval Annibal Daniel era filho de Francisco Daniel e Maria Elizabeth Guazzelli. Parte aos 93 anos. Seu corpo foi conduzido ao Memorial Planalto, em São Bernardo. Ele deixa a esposa, Maria de Lourdes Oliveira Daniel, e dois filhos, Durval e Carlos Eduardo.



SANTO ANDRÉ

Maria Granaia Jodas, 87. Natural de Barretos (São Paulo). Residia no Jardim Itapoan, em Santo André. Dia 16. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Felícia Palmieri Rocha, 82. Natural da Itália. Residia no Parque São Lucas, em São Paulo, Capital. Dia 16, em Santo André. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Júlia Pizani de Castro, 81. Natural de Novo Horizonte (São Paulo). Residia na Vila Leopoldina, em Santo André. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Maria Gelsumina Boratto, 80. Natural de Santo André. Residia na Vila Bastos, em Santo André. Dia 16. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Antonia Garcia Giosa, 78. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Pensionista. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

João Alves de Melo, 79. Natural de Cedro de São João (Sergipe). Residia na Vila Bela Vista, em Santo André. Dia 16. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Moacir Marelli, 78. Natural de Santa Cruz do Rio Pardo (São Paulo). Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Dia 16. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Joel Ferreira dos Santos, 75. Natural do Estado de Pernambuco. Residia na Vila Alzira, em Santo André. Dia 16, no hospital de campanha Pedro Dell’Antonia. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria da Penha Ferreira da Silva, 71. Natural de

Sapé (Paraíba). Residia no bairro São Mateus, em São Paulo, Capital. Pensionista. Dia 16. Memorial Jardim Santo André.

Maria Rita Sousa Macedo, 70. Natural de Pastos Bons (Maranhão). Residia no bairro da Saúde, em São Paulo, Capital. Pensionista. Dia 16. Cemitério da Lapa, São Paulo, Capital.

Jairo Ambrizio Jordão, 68. Natural de Avanhandava (São Paulo). Residia no Jardim Cristiane, em Santo André. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Neuza Maria da Silva Bernardes, 66. Natural de Divino Laranjeiras (Minas Gerais). Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 16. Jardim da Colina.

Genaro França, 62. Natural de Santo André. Residia na Vila Suíça, em Santo André. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Helder de Campos Gonçalves, 59. Natural de Cachoeiro de Itapemirim (Espírito Santo). Residia no Jardim Ocara, em Santo André. Dia 16. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Marcos Lopes Leal, 59. Natural de Santo André. Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Marceneiro. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sérgio Damasceno Santos, 57. Natural do Alto do Mandaqui, em São Paulo, Capital. Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Autônomo. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Manoel Batista de Oliveira Filho, 55. Natural de Santo André. Residia no bairro Silveira, em Santo André. Autônomo. Dia 16. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

José Elias de Andrade, 53. Natural de Cascavel (Paraná). Residia na Vila América, em Santo André. Motorista. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Francisco de Paula Decio, 53. Natural de São Domingos do Prata (Minas Gerais). Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 16, em Mauá. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Carlos de Souza, 52. Natural de Terra Roxa (Paraná). Residia no Centreville, em Santo André. Dia 16. Pintor. Memorial Jardim Santo André.

Milton Rodrigues dos Santos, 49. Natural de Delfim Moreira (Minas Gerais). Residia no Jardim Cipreste, em Santo André. Dia 16, no hospital de campanha da UFABC. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sérgio Yukio Tinem, 49. Natural de Santo André. Residia no Jardim Irene, em Santo André. Autônomo. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

André Luiz Munhoz Anacleto, 40. Natural de Santo André. Residia no Parque Capuava, em Santo André. Metalúrgico. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Jorge Luiz Damas, 28. Natural de Itu (São Paulo). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Vigilante. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Gabriela Cristina Vilela, 27. Natural de Santo André. Residia na Vila Francisco Matarazzo, em Santo André. Autônoma. Dia 16. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



SÃO BERNARDO

Maria de Souza Moreira, 92. Natural de Itinga (Minas Gerais). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério dos Casa.

Paulo Junqueira Coelho, 90. Natural de São José do Rio Preto (São Paulo). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério dos Casa.

José Otaviano Ribeiro, 89. Natural de Simplício Mendes (Piauí). Residia no bairro Montanhão, em São Brnardo. Dia 14. Memorial Planalto.

Tecla Lazzarin Costa, 85. Natural da Itália. Residia na Vila Saturno, em São Bernardo. Dia 14. Memorial Planalto.

Divina Alves de Araujo, 79. Natural de Inimutaba (Minas Gerais). Residia em São Paulo, Capital. Dia 14. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Maria Lopes da Silva, 78. Natural de Teixeiras (Minas Gerais). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério dos Casa.

João Altino da Rocha, 78. Natural de Vitória da Conquista (Bahia). Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 14. Memorial Phoenix.

Edivaldo Dias dos Santos, 76. Natural de Belo Jardim (Pernambuco). Residia no Jardim Calux, em São Bernardo. Dia 15. Cemitério dos Casa.

Diego Elvio Galera, 75. Natural da Argentina. Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 13. Memorial Planalto.

Juarez Alberto Alves, 75. Natural de Januária (Minas Gerais). Residia no Jardim da Represa, em São Bernardo. Dia 14. Memorial Phoenix.

João Aparecido Pedrelle, 75. Natural de Dourado (São Paulo). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 14. Jardim da Colina.

Geralda Gonçalves Rodrigues, 72. Natural de Malacacheta (Minas Gerais). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 13. Cemitério dos Casa.

Eliezer Cosme da Silva, 69. Natural de Caruaru (Pernambuco). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 14. Vale da Paz.

Odair Pessona, 68. Natural de São Caetano. Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério dos Casa.

Ana Maria Santos Tomita, 67. Natural de Portugal. Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 14. Memorial Phoenix.

Sonia Maria Servulo das Chagas, 65. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 14. Jardim da Colina.

Helena Silva dos Anjos da Silva, 65. Natural de Caatinga (Bahia). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 15. Cemitério dos Casa.

Anastácio Theodoro de Oliveira, 62. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 14, em São Bernardo. Vale da Paz.

Joana da Fonseca Silva, 61. Natural de Monte Santo de Minas (Minas Gerais). Residia no Jardim Ipanema, em São Bernardo. Dia 16. Jardim da Colina.

Erivaldo Barbosa, 60. Natural de Igreja Nova (Alagoas). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério dos Casa.

Elizabeth Aparecida Turra Orlandi, 58. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 16, em Santo André. Cemitério do bairro Chora Menino, em São Paulo, Capital.

Karine de Araújo Lima Pessotti, 33. Natural de Santo André. Residia no Parque São Rafael, em Santo André. Farmacêutico. Dia 16. Memorial Jardim Santo André.



SÃO CAETANO

Rafael Inácio da Silva, 93. Natural de Guanhaes (Minas Gerais). Residia no Parque São Lucas, em São Paulo, Capital. Dia 16. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Dolores Ferreira Pimentel Cervi, 66. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 16, em Santo André. Crematório Vila Alpina.

Antonio Luiz Weber, 60. Natural de Chapada (Rio Grande do Sul). Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 16. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Priscila Bruna Oliveira Petry, 42. Natural do Rio de Janeiro, Capital. Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 16. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.



D I A D E M A

Luiza Soares da Silva, 90. Natural de Belém de Maria (Pernambuco). Residia em Piraporinha. Dia 16. Cemitério Municipal.

Maria Rosa dos Santos Souza, 80. Natural de Caetité (Bahia). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 16. Cemitério Municipal.

Agenor Américo, 79. Natural de Indaiatuba (São Paulo). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Cemitério Municipal.

Maria Serafina de Oliveira Furlan, 72. Natural de Saloá (Pernambuco). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 16. Vale da Paz.

Marta Pereira dos Santos, 68. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Mulford, em Diadema. Dia 16. Crematório Unidas, em Piracicaba (São Paulo).

Robinsou Claudino de Souza, 67. Natural de Montes Claros (Minas Gerais). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 16. Cemitério Municipal.



Paulo Aparecido de Oliveira, 63. Natural de Santa Cruz do Rio Pardo (São Paulo). Residia no Centro de Diadema. Dia 16. Cemitério Municipal.

Maria Madalena Lopes Batista, 60. Natural de Tarumirim (Minas Gerais). Residia no bairro Eldorado. Dia 16. Cemitério Municipal.

Jailton Dias Viana, 59. Natural de Vitória da Conquista (Bahia). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Cemitério Municipal.

Márcio Quirino dos Santos, 58. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Eldorado. Dia 16. Vale da Paz.

Verônica Pinheiro Sena Salermo, 37. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Piraporinha. Dia 16. Cemitério Municipal.



M A U Á

Alcida Mengatto Salvatico, 89. Natural de Piracicaba (São Paulo). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 17. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.

Ilda Gomes de Freitas, 78. Natural de Fortuna (Minas Gerais). Residia no Jardim Miranda D’Aviz, em Mauá. Dia 16. Cemitério Santa Lídia.

Calmerinda Alves André, 77. Natural de Jequié (BA). Residia no Jardim Estrela, em Mauá. Dia 16. Vale dos Pinheirais.

Sebastiana da Silva Amorim, 76. Natural de Tapiratiba (São Paulo). Residia no Jardim Primavera, em Mauá. Dia 16. Vale dos Pinheirais.

Nair de Castro Marques, 75. Natural de Vera Cruz (São Paulo). Residia no Jardim Paranavaí, em Mauá. Dia 16. Cemitério Santa Lídia.

Fernando José da Silva, 74. Natural de Garanhuns (Pernambuco). Residia no Jardim Zaíra 2, em Mauá. Dia 15. Cemitério Santa Lídia.

Maria Inez Franchini Garcia, 69. Natural de Ocauçu (São Paulo). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 15. Cemitério Santa Lídia.

José Lino de Oliveira, 67. Natural de Paula Cândido (Minas Gerais). Residia na Vila Vitória, em Mauá. Dia 15. Cemitério Santa Lídia.

João Lourenço, 67. Natural de Reduto (Minas Gerais). Residia no Jardim Mauá, em Mauá. Dia 15. Cemitério Santa Lídia.

Ana Brito Pereira, 66. Natural de Caculé (Bahia). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 15. Cemitério Santa Lídia.

Vera Lúcia dos Santos Dias, 64. Natural do Estado de Minas Gerais. Residia na Vila Morelli, em Mauá. Dia 16, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

Luciene Maria de Jesus de Oliveira, 63. Natural de Itapetinga (Bahia). Residia no Jardim Anchieta, em Mauá. Dia 16. Cemitério Santa Lídia.

Júlio Cezar Fachini, 62. Natural de Rancho Alegre (Paraná). Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 16. Cemitério Santa Lídia.

Luiz José de Brito, 57. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Itapeva, em Mauá. Dia 16. Cemitério Santa Lídia.

Terezinha Gomes Batista de Melo, 56. Natural de Itambaracá (Paraná). Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 16. Cemitério Santa Lídia.

Neusa Alves da Costa da Silva, 55. Natural de Santo André. Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 15. Memorial Planalto.

Celso Carolino, 54. Natural de Santo André. Residia no Jardim Bom Recanto, em Mauá. Dia 15. Cemitério Santa Lídia.

Jucelino dos Santos, 45. Natural de Itagiba (Bahia). Residia no Parque das Flores, em São Paulo, Capital. Dia 15. Cemitério Santa Lídia.



RIBEIRÃO PIRES

Silvio Gonçalves, 83. Natural de Itanhaém (São Paulo). Residia na Quarta Divisão, em Ribeirão Pires. Dia 16, em Santo André. Cemitério São José.

Aparecida da Silva, 72. Natural de Mogi das Cruzes (São Paulo). Residia em Ribeirão Pires. Dia 14, em São Bernardo. Cemitério São José.