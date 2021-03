18/03/2021 | 16:42



O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), lamentou a morte cerebral do senador Major Olimpio (PSL-SP), comunicada nesta quinta-feira, 18, após complicações pela covid-19. Pacheco decretou luto oficial de 24 horas no Congresso, período no qual não haverá celebrações no Legislativo.

"Major Olímpio foi o terceiro senador que perdeu a vida para o novo coronavírus. O senador paraibano José Maranhão faleceu em fevereiro, e Arolde de Oliveira, senador pelo Rio de Janeiro, morreu em outubro do ano passado. As sinceras condolências do Parlamento Brasileiro à família, amigos e a todos os paulistas", diz nota assinada pelo presidente do Senado.