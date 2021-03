Senador Major Olímpio tem morte cerebral causada por Covid-19

Marcela Ibelli

Do Diário do Grande ABC



18/03/2021 | 16:28



Internado desde 2 de março por causa da Covid-19, morreu nesta quinta-feira (18), o senador Major Olímpio (PSL). A morte cerebral foi declarada pela equipe médica que o tratava no Hospital São Camilo, em São Paulo. O político lutava pela vida na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) desde o dia 5 e completaria 59 anos no sábado (20).

"Com muita dor no coração, comunicamos a morte cerebral do grande pai, irmão e amigo, Senador Major Olímpio. Por lei a família terá que aguardar 12 horas para confirmar o óbito e está verificando quais órgãos serão doados. Obrigado por tudo que fez por nós, pelo nosso Brasil", diz a conta do parlamentar no Twitter.

Olímpio é o terceiro senador que perde a vida após complicações pelo novo coronavírus. Em outubro do ano passado, Arolde de Oliveira (PSD-RJ), 83 anos, morreu após ser infectado. Em fevereiro deste ano, o decano do Senado, José Maranhão (MDB-PB), faleceu após lutar contra a doença.