Apresentadora do Jornal Nacional anuncia morte do marido nas redes sociais

18/03/2021 | 15:10



Ana Luíza Guimarães, mais conhecida como Luli Guimarães, deu uma triste notícia em seu perfil do Instagram na tarde desta quinta-feira, dia 18. Na rede social, a apresentadora do Jornal Nacional anunciou a perda do marido Do Figueira, embora não tenha entrado em detalhes sobre a causa da morte.

O amor da minha vida foi embora. Vou te amar pra sempre, meu Zuzi. Descansa, meu lindo. A gente se encontra no céu., escreveu Luli.

Nos comentários da publicação, diversos artistas prestaram solidariedade à jornalista.

Nossos sentimentos, nosso desejo de muita força para vocês!, escreveu Rodrigo Bocardi.

Luli, querida, meus profundos sentimentos. Um abraço bem apertado, comentou Patrícia Poeta.

Luli! Que ele faça uma boa passagem e que vocês todos fiquem aqui com os corações e as almas serenas. Força e coragem para seguir em frente. Um beijo, desejou Alice Wegmann.

Triste, não é? Desejamos forças à Ana Luíza e todos os familiares e amigos de Do Figueira.