Federação Paulista de Futebol suspende quinta rodada do Paulistão

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



18/03/2021 | 14:54



A Federação Paulista de Futebol e os 16 clubes da Série A-1 estiveram reunidos virtualmente nesta quinta-feira (18) em encontro emergencial que definiu a suspensão da quinta rodada do campeonato, que seria realizada neste fim de semana, seguindo as determinações do governo do Estado e do Ministério Público em razão da instauração da fase emergencial do Plano SãoPaulopara o combate à Covid-19 até o dia 30. Ficou combinado que as partes vão debater novamente na segunda-feira (22) como ficarão a sexta e sétima jornadas.

Desta maneira, por ora a Federação recua na decisão de mandar as partidas do Paulistão para outros Estados e também evita um embate na Justiça para a realização das partidas. Os clubes participaram de votação sobre essa possibilidade de entrada imediata com Mandado de Segurança para tentar manter a competição. Porém, após empate inicial em oito votos favoráveis e oito contrários à ação (entre estes Santo André, São Caetano e os quatro grandes - Corinthians, Palmeiras, São Pauloe Santos), a Ferroviária mudou de lado, fazendo com que a negativa vencesse.

"O Dr. Rui Fragoso, do escritório Fragoso Advocacia, apresentou para avaliação de todos os clubes o conceito de judicialização do caso. Embora tenham argumentos jurídicos e científicos que sustentem a segurança do protocolo de saúde do futebol, FPF e clubes decidiram por não ingressar neste momento com Mandado de Segurança. Para as demais rodadas deste período da fase emergencial, a FPF permanece em contato com autoridades estaduais, municipais, federações e CBF para tentar viabilizar a realização dos jogos da próxima semana", publicou, em nota, a FPF.