4 vantagens de fazer um curso de idiomas online

18/03/2021 | 13:48



A tendência de buscar cursos online cresceu com a chegada da pandemia de covid-19. Neste contexto, os conteúdos voltados para o aprendizado de um novo idioma são os protagonistas. Para aqueles que ainda não conhecem os prós da modalidade, Cláudio Matos, um dos responsáveis pela plataforma de ensino online Kultivi, elenca quatro vantagens. É válido destacar que, hoje, a empresa oferece cursos digitais gratuitos com mais de 600 aulas para quem quer estudar inglês, espanhol, francês, italiano e alemão.

1. Economia

A principal conveniência de optar pelos estudos online é o custo-benefício. Diferentemente de uma escola tradicional, que precisa subsidiar sua manutenção física, uma estrutura digital permite que a instituição geradora de conteúdo reduza custos e repasse a diminuição nos gastos também para os alunos. Além disso, o fato do estudante não precisar se locomover até a escola, também reduz o custo.

Isso sem contar que é possível acessar plataformas que disponibilizam conteúdos de qualidade gratuitamente. “Um curso de língua estrangeira como o nosso, se vendido, não sairia por menos de R$ 10 mil. A modalidade virtual oferece a democratização deste tipo de ensino”, afirma Cláudio.

2. Conforto e flexibilidade de horários

Em um curso online, diferentemente do sistema tradicional de ensino, é possível fazê-lo de casa, do trabalho ou do local mais conveniente para o aluno. Sem comprometer minutos com locomoção e restringir o acesso a horários limitados, a modalidade proporciona a liberdade de se dedicar e aproveitar intervalos durante o dia ou escolher os períodos que melhor funcionam para cada estudante.

3. Autonomia no aprendizado

Aprender um segundo idioma exige foco e dedicação. No geral, a internalização de um novo vocabulário e estrutura linguística é bastante individual, o que acaba sendo uma das desvantagens dos cursos presenciais em que o professor precisa encaixar um único método para várias pessoas. “Cada aluno tem o seu tempo e seu perfil de aprendizado. As facilidades e dificuldades raramente vão se manifestar igualmente. E no ensino de idiomas isso é ainda mais evidente, pois exige um entendimento efetivo”, explica Cláudio.

Estudando online é possível assistir cada aula quantas vezes forem necessárias, consultar material de apoio e buscar o significado de uma palavra rapidamente. Além disso, cada aluno consegue focar no que julga mais importante ou desafiador e acelerar a produtividade e o alcance da fluência.

4. Variedade e conteúdos atualizados

Uma boa definição para o processo de aprendizado em um curso online é liberdade. O aluno não está limitado a um único material didático ou método de ensino. A variedade de conteúdos disponíveis e constante atualização das plataformas garante uma compreensão vasta e eficaz. “Mais do que isso, proporciona ao estudante criar e conduzir a sua própria metodologia, já que é possível, a partir das videoaulas, tomar conhecimento de uma matéria, aprender sua estrutura e definir a forma mais eficiente para absorver esse conteúdo”, completa o especialista.