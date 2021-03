Ponte Preta registra mais 12 casos de covid-19 no clube e chega a 32 no total

18/03/2021 | 13:25



Enquanto Federação Paulista de Futebol (FPF) e clubes seguem tentando evitar a paralisação do Campeonato Paulista, a Ponte Preta vai acumulando casos de covid-19 em seu elenco e staff. Nesta quinta-feira, o time de Campinas (SP) anunciou mais 12 testes positivos para o novo coronavírus. Os jogadores contaminados são: Anderson, Igor Maduro, Jean Carlos, Léo Naldi, Marcos Júnior, Papa Faye, Thiago e Yuri.

Além deles, testaram positivo e entraram em isolamento o técnico Fábio Moreno, o supervisor Kiko, o massagista Rogério e o roupeiro Casão. Além disso, o chefe de segurança Neves, o preparador físico Rodrigo Maranhos e o assessor de imprensa Thiago Toledo são considerados suspeitos.

A explosão de casos mostra falhas no protocolo criado pelos dirigentes para evitar a disseminação do novo coronavírus, já que aconteceu depois que a delegação viajou para Luziânia (GO), em jogo contra o Gama pela primeira fase da Copa do Brasil, e Ribeirão Preto (SP), para encarar o Botafogo-SP pelo Campeonato Paulista.

Agora, a Ponte Preta chega a 32 casos de covid-19 na delegação desde o início da temporada. Antes, 10 jogadores já haviam testado positivo - quatro seguem isolados -, além de sete pessoas do staff, entre eles o presidente Sebastião Arcanjo, o Tião.

Caso o Paulistão não seja paralisado, a Ponte Preta tem marcado o duelo contra o Santos, neste sábado, às 19 horas, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela quinta rodada.