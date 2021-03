Consórcio Intermunicipal pedirá ao Estado decreto de lockdown na Região Metropolitana

Vanessa Soares

18/03/2021 | 13:17



Os prefeitos das sete cidades do Grande ABC estão reunidos neste momento em assembleia extraordinária do Consórcio Intermunicipal para discutir o cenário da pandemia na região. Eles solicitarão ao governador de São Paulo, João Doria (PSDB), decreto de lockdown na região metropolitana do Estado, porque no entendimento do colegiado fazer isso apenas no Grande ABC não surtiria efeito necessário para amenizar a pressão sobre os hospitais e conter o avanço da Covid-19.

Após concenso, o prefeito de Ribeirão Pires, Clóvis Volpi (PL), descartou a medida no município nesse momento. "Entendemos que para haver lockdown é necessário a adesão de medidas conjuntas entre as sete cidades da região e a Capital. Não faz sentido fecharmos tudo aqui, pararmos o transporte público se outras cidades e a Capital não fizerem o mesmo", disse.

Mais cedo, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB) anunciou entre outras medidas, a antecipação de cinco feriados (Corpus Christi, previsto para 3 de junho, e Dia da Consciência Negra, em 20 de novembro) e três feriados municipais de 2022 (fundação de São Paulo, 25 de janeiro, Corpus Christi e Dia da Consciência Negra). Ele afirmou ainda que discute a antecipação do feriado estadual da Revolução Constitucionalista, em 9 de julho. "Antecipamos para o dia 29, 30 e 31 de março e dia 1º de abril, juntando inclusive com o feriado nacional que temos dia 2, Sexta-feira Santa. Então termos um prazo que vai do dia 26 até o dia 4 de abril sem dia útil para poder exatamente forçar a cidade de São Paulo a parar. A cidade que nunca parou, a cidade que trabalha, a cidade que é a soma dos esforços de vários imigrantes precisa parar para que a gente não tenha mais casos como esse de pessoa que não consegue ser atendida e que vem a óbito por falta de atendimento ", declarou.

