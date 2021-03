Príncipe William estaria profundamente angustiado após príncipe Harry revelar conversa entre eles

18/03/2021 | 13:10



Príncipe Harry conversou com o pai e o irmão sobre a entrevista que ele e a esposa, Meghan Markle, deram para Oprah Winfrey. No entanto, segundo Gayle King, essas conversas não foram produtivas.

Segundo o site Entertainment Tonight, uma fonte revelou que o príncipe William não gostou que essa informação tenha sido divulgada por Gayle King:

Ele está profundamente angustiado com a decisão de Harry e Meghan de compartilhar conversas familiares privadas.

Ainda de acordo com o site, Harry e Meghan esperavam que as discussões com a família real levassem ao início de um processo de cura. A fonte também diz que William é ferozmente protetor de Kate, e estava infeliz com as decisões de Meghan de falar sobre Kate na entrevista.

A entrevista de Meghan e Harry teria sido adiada se o príncipe Philip, avô de Harry, tivesse uma piora no estado de saúde. Vale lembrar que o marido da Rainha Elizabeth, de 99 anos de idade, foi internado no mês de fevereiro, mas já deixou o hospital. Segundo o site TMZ, Gayle King afirmou no programa Gayle King in the House:

Bem, só para você saber, eles tinham feito aquela entrevista antes do Príncipe Philip ir para o hospital. Se algo, Deus me livre, tivesse acontecido com ele, a entrevista não teria ocorrido neste momento específico. Mas, a entrevista foi feita e foi agendada antes de ele ir para o hospital. Mas, muitas pessoas levantaram esse ponto.