Hot Beach oferece ingressos com até 50% de desconto

Redação

Do Rota de Férias



18/03/2021 | 12:18



O Hot Beach Parque & Resorts, em Olímpia (SP), preparou uma promoção especial para comemorar a Semana do Consumidor. Até 21 de março, é possível comprar ingressos e hospedagens com até 50% de desconto.

Para o Hot Beach Free, o passaporte anual individual, que dá direito a curtir o parque aquático Hot Beach todos os dias do ano de funcionamento do empreendimento, o desconto é de 50%. Diárias de hospedagem no Hot Beach Resort, no Celebration Resort Olímpia e no Thermas Park Resort & Spa estão ofertadas a até 45% menos que valor de tabela, com número de pacotes limitado. Há também a opção de day use de terça-feira a domingo, que está com 50% de desconto (não cumulativo a benefícios como meia entrada e ingresso infantil) e é válido de quando o parque aquático reabrir até 30 de junho de 2021.

A promoção está disponível para compras feitas pelo site do Hot Beach Parque & Resorts, pela Central de Reservas e por agências de viagem credenciadas.

