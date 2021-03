10 dicas para quem ama viajar de carro

Redação

Do Rota de Férias



18/03/2021 | 12:18



Viajar de carro é uma boa pedida para conhecer novos lugares, economizar e aproveitar a estrada ouvindo sua playlist favorita. Porém, se engana quem acha que planejar uma roadtrip não exige organização e cuidados especiais.

“Com a pandemia, muitas pessoas mudaram seus hábitos e preferiram explorar destinos locais de carro com maior contato com a natureza, em vez de percorrer grandes distâncias de avião. Vale lembrar que o distanciamento social e o uso da máscara ainda precisam ser mantidos por um bom tempo, e esse estilo de viagem se mostra muito mais seguro”, afirma André Brunetta, CEO do Zul+, empresa especializada em soluções automotivas. O profissional reuniu algumas dicas para quem vai pegar a estrada. Confira!

10 dicas para viajar de carro

1. Revisão em dia

Se você pretende cair na estrada, saiba que a viagem começa muito antes de arrumar as malas. O primeiro passo é fazer uma revisão automotiva, para evitar que o carro enfrente problemas no meio do caminho. Por isso, leve o veículo a uma oficina mecânica de sua confiança e faça um check-up.

2. Roteiro de viagem

Enquanto seu carro está no mecânico, aproveite para iniciar o roteiro da viagem. Tendo o destino em mente, é válido pesquisar sobre as condições da estrada, valores dos pedágios, gastos com combustível, hospedagem e paradas para alimentação. No app Zul+ é possível descobrir a melhor e mais barata rota com pedágio.

3. Documentos pessoais do veículo

Separar os documentos de identificação do carro também é primordial antes de viajar. Sempre leve CNH (carteira de habilitação), carteira de identidade (RG) e CRLV (certificado de registro e licenciamento do veículo). Vale destacar que CNH e CRLV podem ser emitidos digitalmente, mas a recomendação é levar os documentos impressos para evitar problemas.

4. Kit de emergência

Esteja preparado para emergências, seja por meio de dinheiro extra, remédios para dor de cabeça e mal-estar, papel higiênico ou até lenços umedecidos. E como estamos em uma pandemia, leve máscaras reservas e bastante álcool em gel extra para quando não puder lavar as mãos.

5. Celular com GPS, carregador e suporte veicular

Antigamente, era preciso andar com aqueles mapas enormes e ficar atento para não se perder no meio do caminho. Hoje em dia, basta um smartphone com internet para conseguir dirigir para qualquer lugar. Mas além do celular, é importante levar um carregador e suporte, que podem facilitar a vida do motorista.

6. Atenção ao estepe

Não deixe que um imprevisto, como furar o pneu na estrada, transforme sua viagem em um grande pesadelo. Com o carro ainda na garagem, retire os equipamentos do estepe (macaco, chave de roda, triângulo e pneu reserva) e confira se estão todos funcionando. Essa também pode ser uma oportunidade para entender como utilizar o estepe antes de uma emergência.

7. Tag de pedágio

A tag de pedágio é mais uma coisa que não pode faltar em uma viagem de carro, afinal, ninguém gosta de perder tempo na fila de cobrança manual. Com o app do Zul+ é possível calcular o valor de todos os pedágios antes mesmo da viagem e já deixar o valor pré-pago com o auxílio da tag Zul+.

8. Tenha água e snacks no carro

Nem sempre é possível parar para comer em algum estabelecimento. Por esse motivo, leve água e comidas prontas em uma bolsa térmica. Assim, motoristas e passageiros conseguem aproveitar a estrada sem se preocupar com fome ou sede.

9. Óculos de sol, guarda-chuva e blusa de frio

Por mais que seu destino seja uma praia e a previsão seja de sol, no dia da viagem é possível pegar uma tempestade na estrada. Por isso, é importante carregar alguns objetos que ajudam caso algo não saia como o esperado. Vale a pena ter óculos escuros para evitar que o sol atrapalhe durante a viagem, um guarda-chuva e uma blusa de frio.

10. Faça uma playlist em casa

Por último, com todos esses itens separados, faça uma playlist com suas músicas favoritas. Saindo de casa com tudo pronto, o motorista não precisa perder tempo escolhendo as canções durante o percurso.

PLANEJE SUA VIAGEM

Ao planejar uma viagem no Brasil, independentemente do destino, é importante ficar atento a uma série de detalhes. Na hora de comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para eventos, usamos as ferramentas abaixo, sempre muito úteis. Com elas você economiza e, de quebra, ganha tempo. Acredite: viajar organizado é um dos segredos que nos permite estar sempre na estrada.

Reserva de hotéis

O Booking.com sempre nos ajuda na hora de fazer reservas de hotéis. Com a ferramenta dá para realizar pesquisas, comparações, ver fotos, conferir a opinião de viajantes e fazer reservas antecipadas de hospedagem em hotéis, resorts, pousadas e até mesmo casas de temporada. Há boas opções em todo o Brasil, e o que é melhor: para os mais variados bolsos e com a possibilidade de pagar apenas na hora que chegar no destino.

Passagem aérea

O Skyscanner é o site queridinho dos repórteres do Rota de Férias na hora de localizar e reservar passagens aéreas com desconto. Isso porque a ferramenta analisa diversas companhias aéreas de uma vez e revela quais são os melhores preços. Dá até para progrmar envios de alertas quando valores mais baixos forem encontrados, o que muito útil.

Aluguel de carro

Alugar um carro é uma boa para explorar o Brasil. Como há muitas locadoras no país, a dica antes de fazer sua escolha é recorrer a um site que analisa as melhores opções e, de uma vez, exibe os preços na tela, poupando um tempão. É o caso da Rentcars.com, nossa parceria na hora de pesquisar e alugar carros para viajar.

Tours, ingressos e transfers

Antes de viajar, gostamos de antecipar todas as reservas de tours, ingressos e transfers no destino. Optamos pela segurança da Easy Travel Shop, que analisa diversos parceiros de antemão e seleciona apenas opções de confiança. Além disso, eles têm ótimos preços e nos fazem economizar um tempo precioso na hora de planejar a viagem.

Clique aqui para fazer reservas de tours, ingressos e transfers.

Seguro viagem no Brasil

Se você não tem um seguro de saúde com cobertura nacional, é importante fazer um seguro viagem Brasil antes de viajar pelo país. Assim, evita contratempos e garante atendimento caso algo inesperado aconteça. De quebra, os melhores seguros viagem do Brasil, cujos valores podem ser comparados no site da Seguros Promo, oferecem cobertura para perda de mala e uma série de outras vantagens. Os leitores do Rota de Férias que usarem o cupom ROTADEFERIAS5 na caixa “Cupom de desconto”, ao fechar a compra, ganham 5% de desconto.

Clique aqui para fazer seu seguro viagem no Brasil.