Bruno Gagliasso estreia em nova produção da Netflix

18/03/2021 | 12:10



Bruno Gagliasso se preparou muito bem para gastar o espanhol em uma nova série da Netflix. Isso mesmo, o ator vai aparecer na série policial chamada Santo da plataforma e com isso, ele está marcando o seu primeiro trabalho para o serviço de streaming.

A série é originalmente espanhola criada por Carlos López e com gravações no Brasil e na Espanha. Bruno vai viver um policial federal na trama e acabou dando uma entrevista para a Netflix onde assume que está há mais de um ano se dedicando para o papel.

- Eu estou muito feliz com este primeiro trabalho na Netflix: uma produção espanhola, com uma equipe brasileira e que ainda destaca a nossa cultura na trama. Estou há mais de um ano dedicado a essa série, realizando encontros virtuais de leitura com elenco e diretores e também um mergulho profundo no perfil psicológico do meu personagem.

A trama da série gira em torno de Santo que é um narcotraficante cujo rosto nunca foi visto anteriormente e que é investigado pelos policiais federais: Ernesto Cardona, protagonizado por Bruno Gagliasso e Miguél Millán, vivido por Raúl Arévalo - totalmente opostos, os dois vão ter que aprender a colaborar um com o outro para conseguir solucionar e manter suas vidas seguras.

Sendo as redes sociais da própria Netflix, a série ainda não foi disponibilizada na plataforma, mas que chegará em breve.