Billie Eilish encanta seguidores ao surgir loira e quebra recorde do Instagram

18/03/2021 | 11:10



Uau! Billie Elish está de visual novo! A cantora acabou surpreendendo os seguidores ao surgir com o visual totalmente repaginado após pintar o cabelo de loiro - e a foto fez tanto sucesso que acabou se tornando uma das mais curtidas do Instagram, quebrando um dos recordes da plataforma!

Desde o início de sua carreira, Billie já adotou diversas tonalidades em seu cabelo: do cinza-gelo ao azul marinho, passando pelo preto inteiro e chegando ao visual com o qual estava desde 2019, com as raízes verde neon e o comprimento preto. De acordo com a BBC, a nova mudança foi uma promessa feita pela cantora pouco antes do lançamento de seu documentário, The World a Little Blurry, que ocorreu em fevereiro - e pode significar que um novo álbum está a caminho:

- Vou mudar isso depois que o documentário sair. Será o fim de uma era. Vou lhes dar uma nova era.

Os internautas especulam, no entanto, que a mudança ocorreu há algum tempo. O veículo afirma que os fãs do TikTok já se perguntavam se a cantora estava prestes a mudar seu visual, e muitos teriam especulado se Eilish estava usando uma peruca recentemente. Já no Grammy, Billie usou bandanas, chapéus e acessórios de cabeça que cobriam cuidadosamente a linha do cabelo - e a artista parece ter confirmado as teorias dos fãs ao falar que um vídeo no qual mostra as madeixas loiras estava em seus rascunhos.

De qualquer forma, a web parece ter amado o visual - que quebrou até mesmo recorde no Instagram! Ainda segundo a BBC, o clique que você vê em destaque e que foi publicado pela cantora na tarde da última quarta-feira, dia 17, conseguiu um milhão de curtidas em apenas seis minutos - deixando para trás o recorde de Selena Gomes em seu 26° aniversário, em 2018.

Com mais de 17 milhões e 300 mil curtidas até o momento, o clique entrou para as dez postagens mais curtidas do Instagram de todos os tempos.