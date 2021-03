Sarah revolta a web depois de revelar que ia para festas durante a pandemia e do pré confinamento do BBB 21

18/03/2021 | 11:10



Durante a festa do líder Fiuk, no BBB 21, da última quarta-feira, dia 17, Sarah acabou falando o que não devia e fazendo também o que não devida. Antes mesmo de entrar para o confinamento da casa mais vigiada do Brasil, o mundo já estava vivendo uma pandemia do novo coronavírus.

E a sister acabou revelando em uma conversa que estava vivendo a sua vida normalmente, indo para bares, festas e baladas, mas que não compartilhava nada nas redes sociais para não ser criticada. Além disso, ela confessou que a produção do programa pedia para que os brothers enviassem vídeos mostrando a rotina deles durante o processo seletivo e que ela chegou a fazem um em um hospital depois de se machucar em uma balada.

- Mandei vários vídeos que não postaria no Instagram. Eu ralei o queixo, faltavam duas semanas para vir para o Rio para a cadeira elétrica [processo final da seleção]. Caí bêbada, de cara no chão e mandei um vídeo do hospital.

O que chamou a atenção foi que a naturalidade que a sister tratou o assunto com muita gargalhada. Sarah também contou que levou algumas broncas da produção em uma das etapas da seleção do reality.

- Durante a entrevista, ele falou para mim: pandemia não existe para você? Ninguém está morrendo para você?. E eu: oxe, eu não estou sentindo nada!

Diferentemente de Arhur que confessou durante o bate-papo que ponderou muito quando o assunto foi a pandemia e as entrevistas, o crossfiteiro contou que só ia na casa dos alunos para dar atividades físicas e nada além disso. Sarah então foi abrindo mais ainda a boca e revoltando cada vez mais os internautas ao mencionar que ia em coisas grandes.

- Eu estava indo para coisa [ela movimentou as mãos fazendo sinal de algo bem grande]. A última ligação [da produção do BBB] eu estava no meio da festa. Corri para o banheiro. Estava em Barra de São Miguel, em Maceió. Posso falar? Eu não peguei Covid porque Deus me ama.

E como foi dito, esta conversa acabou irritando muitos internautas que foram até as redes sociais criticar a postura de Sarah, um deles escreveu:

O problema de Sarah e Arthur não foi só que eles furaram a quarentena, eles debocharam da pandemia. Sarah debochou dos mortos! Isso não é sobre briga de torcida, não é sobre estar bêbado, isso é sobre desrespeito e soberba, eles sabem que estão em um reality.

Com vidas perdidas não se brinca, não é mesmo!?