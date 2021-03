Paes anuncia nesta sexta novas restrições para o Rio e decide antecipar feriados

18/03/2021 | 11:05



O prefeito Eduardo Paes vai divulgar na sexta-feira, 19, novas restrições na cidade do Rio de Janeiro para tentar conter o avanço da contaminação do covid-19. Entre as medidas estará a antecipação dos feriados do mês de abril, informou Paes em uma rede social nesta quinta-feira, 18.

"Na segunda pela manhã vamos reunir o comitê científico para definir medidas mais restritivas para conter o avanço do coronavirus. A antecipação dos feriados do mês de abril certamente será uma delas. Amanhã divulgamos novo boletim e restrições", disse o prefeito pelo Twitter.

Ele disse ainda que conversou com o governador do Rio, Claudio Castro, para que as medidas ocorram em toda região metropolitana. "Faço um apelo ao governo federal por ações efetivas de diminuição do sofrimento da população mais pobre e de atividades econômicas que sofrem com a pandemia", conclamou o prefeito.

O Rio está chegando perto da marca de 20 mil mortos pelo covid-19 e até ontem haviam 215.263 pessoas contaminadas. Até o momento, apenas 7,1% da população foi vacinada, ou 478.126 pessoas dos grupos prioritários.