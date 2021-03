Xbox Game Pass para PC: jogos da EA estão disponíveis sem custo adicional

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



18/03/2021 | 10:18



A Microsoft anunciou que, a partir de hoje (18), os assinantes do Xbox Game Pass para PC e do Xbox Game Pass Ultimate (que engloba as versões para console e computador) podem desfrutar do catálogo do EA Play sem custo adicional. O serviço de assinatura de jogos da Eletronic Arts chega com mais de 60 títulos, sendo possível acessar algumas das franquias mais populares da desenvolvedora, como Battlefield, Madden NFL, Command & Conquer e The Sims.

Outro benefício do EA Play são as recompensas mensais. Em março, por exemplo, o serviço oferece aos usuários pacotes Gold Team Fantasy MUT e um EA Play Celebration Pack para Madden 21, bem como um N7 Weapon Charm para Apex Legends. Ainda é possível acessar conteúdo especial e ter descontos em compras digitais por meio do aplicativo do EA Desktop.

Para aproveitar a assinatura do EA Play no PC, no entanto, é necessário baixar o aplicativo EA Desktop em sua máquina. Veja o procedimento no tutorial abaixo:

1. Faça login no aplicativo do Xbox.

2. Escolha um jogo do EA Play e clique em Instalar.

3. Instale o app EA Desktop.

4. Agora, volte para o app do Xbox e instale o jogo do EA Play que você deseja.

5. Entre em sua conta da EA.

6, Vincule sua conta da EA com sua conta Xbox.

7. Faça o download e jogue.