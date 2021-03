Agnaldo Timóteo testa positivo para o novo coronavírus e está na UTI

18/03/2021 | 08:10



Agnaldo Timóteo deu o maior susto em sua família na noite da última quarta-feira, dia 17, porque, segundo o Metrópoles, ele teve que ser internado na Unidade de Terapia Intensiva de um hospital do Rio de Janeiro.

O cantor deu entrada no hospital porque apresenta um quadro do novo coronavírus e segundo o G1 que teve acesso as informações do hospital, o artista está em estado grave, porém estável e ele não precisou ser intubado.

Timotinho, sobrinho de Agnaldo Timóteo, pediu para os fãs e seguidores dele realizarem uma corrente de oração.

A família agradece o carinho e as orações que vem recebendo de inúmeras pessoas e registra um agradecimento especial para Rede Hospital Casa, que vem dedicando com a máxima excelência o atendimento prestado ao nosso querido Agnaldo Timóteo.