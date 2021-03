Câmara do Paraguai livra presidente de processo de impeachment

18/03/2021 | 07:55



O presidente paraguaio Mario Abdo Benítez conseguiu se livrar na noite desta quarta-feira, 17, de um processo de impeachment que a oposição tentava abrir na Câmara dos Deputados com base na alegada negligência do governo no combate à pandemia do novo coronavírus. O chefe do Executivo do país tem sido alvo, desde a semana passada, de protestos de rua que pedem sua destituição.

Com 42 votos do Partido Colorado, de Benítez, contra 36 da oposição, a Câmara rejeitou a abertura da ação proposta horas antes pelo Partido Liberal, o maior dentre os não alinhados ao governo. Durante a votação, centenas de manifestantes se reuniram na frente da sede do Poder Legislativo paraguaio, em Assunção. Policiais foram agredidos com pedras e reagiram com balas de borracha e jatos d'água. Houve vandalismo no entorno do prédio.

A sede do Partido Colorado também foi atacada por manifestantes. Um princípio de incêndio foi controlado pelos bombeiros. Várias pessoas foram detidas após os atos de violência.

Com 7,6 milhões de habitantes, o Paraguai soma 183 mil casos de infecção pelo novo coronavírus e 3,5 mil mortos. Faltam insumos básicos e medicamentos para o tratamento dos doentes nos hospitais. Até o momento, apenas 24 mil doses de vacinas chegaram ao país. Fonte: Associated Press.