Emendas de Nishikawa à região somam R$ 1,8 milhão

da Redação



18/03/2021 | 00:01



O volume de emendas parlamentares destinadas pelo deputado estadual Coronel Nishikawa (PSL) a cidades do Grande ABC no ano passado totaliza o valor de R$ 1,8 milhão, diferentemente do que foi publicado pelo Diário na edição de domingo ($ 350 mil).

Levantamento feito pelo Diário mostrou que, no ano passado, quatro dos seis deputados estaduais com base eleitoral no Grande ABC mandaram mais verbas para cidades de fora da região. No caso de Nishikawa, cujo domicílio eleitoral é São Bernardo, foram R$ 3,3 milhões em emendas para outros municípios, do Interior, como Barretos e Araraquara, e para a Capital e o Litoral (Guarujá).

Do total de recursos encaminhados por Nishikawa à região, R$ 450 mil foram para a saúde: auxílio ao custeio da Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Diadema e da AACD (Associação de Assistência à Criança Deficiente) de São Bernardo; e para a Santa Casa são-bernardense. Também há emendas para educação: compra de equipamentos para laboratório de informática de escola estadual em São Bernardo; e para segurança pública: custeio e auxílio para reformas dos postos do Corpo de Bombeiros em Santo André e São Bernardo.

Os recursos que integram o levantamento dizem respeito exclusivamente às emendas impositivas, apresentadas pelos parlamentares junto à LOA (Lei Orçamentária Anual) de 2020 e que são obrigatoriamente executadas pelo Palácio dos Bandeirantes. Os dados foram extraídos e compilados do Portal da Transparência do governo paulista (www.transparencia.sp.gov.br).

Em nota, Nishikawa ressaltou que em dois anos de mandato já encaminhou R$ 2,8 milhões para o Grande ABC, entre emendas impositivas e indicações voluntárias. “Além de destinar verbas de emendas para as cidades do Grande ABC, me preocupo com o Estado todo, por isso, atendo a população carente onde municípios não dispõem de recursos. Estamos no meio de uma pandemia (de Covid-19), mais do que nunca preciso ter coerência para alcançar a maior quantidade de cidades possível. É hora de ajudarmos uns aos outros, a vida de todos é importante”, pontuou o parlamentar.