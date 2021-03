Região tem dia mais letal da pandemia

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



17/03/2021 | 22:51



No dia em que o Grande ABC rompeu a barreira das 5.000 mortes causadas pela Covid, as sete cidades registraram mais uma marca trágica. Com 55 mortes informadas ontem pelas prefeituras, a região registrou o dia mais letal desde o início da pandemia, em março de 2020. A marca anterior era a do dia 12 de janeiro, quando 54 mortes foram adicionadas à soma, mas, na ocasião, 31 dos falecimentos faziam parte de represamento de dados de Mauá, que ficou 12 dias sem divulgar o boletim epidemiológico.

A semana, que começou domingo, aliás, já registrou 95 mortes, ou seja, média de 32 a cada 24 horas, muito superior ao recorde de 25 óbitos por dia, computado justamente na semana passada, que teve 175 perdas. A aceleração da pandemia também deve fazer de março o mês mais letal. Até ontem, apenas por Covid, 468 pessoas já haviam morrido na região desde o dia 1º – como comparação, foram 598 em julho de 2020, o mês mais mortal até então.

Santo André segue puxando a alta nas mortes, com mais 13 registros informados ontem – a cidade acumula média de 12 por dia nesta semana. Mauá informou 12 perdas ontem, seguida por São Bernardo (dez), Diadema (dez), Ribeirão Pires (sete) e Rio Grande da Serra (três). Com isso, o total chegou a 5.051.

Em relação aos casos, foram adicionados à conta mais 700 registros, com total de 143.040, sendo que, desses, 130.067 já estão recuperados.



DESCONTROLE

Pela primeira vez o Estado de São Paulo superou a marca de 25 mil pessoas internadas em razão da Covid. Ontem, eram 25.880 pacientes acamados, sendo 11.109 em leitos de UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) e 14.771 em enfermarias – também é a primeira vez que o número de pacientes em leitos de urgência ultrapassa a barreira dos 11 mil.

As taxas de ocupação dos leitos de UTI são de 90,3% no Estado e de 90,6% na Grande São Paulo.

Com isso, o Estado chegou a 2.243.868 casos confirmados – 17.942 nas últimas 24 horas – e 65.519 vítimas fatais – sendo 617 entre terça-feira e quarta-feira. Entre o total de diagnósticos positivos, 1.971.748 pessoas estão recuperadas.

Segundo dados do Ministério da Saúde, o Brasil segue acumulando mortes na casa dos dois milhares. Ontem, foram mais 2.648 falecimentos, o que gerou total de 284.775. Em relação aos casos, foram registradas 90.303 novas infecções, com 11.693.838 no total, sendo que 10.287.057 pacientes já estão livres da doença.