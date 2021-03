Presidente da FUABC tenta cartada para dar aval a demissões

Fabio Martins



18/03/2021 | 06:38



A presidência da FUABC (Fundação do ABC), nas mãos de Adriana Berringer Stephan, irá tentar hoje mais uma cartada para receber aval formal do conselho de curadores que possa dar a ela poder de crivo ou não às decisões adotadas pela Central de Convênios, principal braço da entidade, hoje chefiada por Almir Cicote (Avante), vereador licenciado de Santo André. Nova reunião do grupo, órgão máximo de deliberação às ações da instituição, foi marcada pela direção e tende a pautar novamente medidas de corte no setor.

A convocação da reunião do conselho, a princípio, vai tratar da análise de relatórios financeiros periódicos das unidades mantidas. Isso não impede que outros assuntos possam ser inseridos no escopo da lista de discussões, como se pretende. Na última assembleia, realizada na segunda-feira de forma extraordinária, Adriana já buscou colocar o tema em votação, visando que a presidência seja consultada sobre contratações, principalmente exonerações na Central de Convênios. Em vez de autonomia ao equipamento, ela quer que todas as medidas neste sentido sejam submetidas à ‘ordem superior’.

O estopim da briga se deu com a demissão de Carla Dias Henklain, então gerente de compras, sob alegação de corte na folha salarial, frente a plano de reforçar austeridade fiscal na unidade e reduzir as despesas da máquina. Ela era ligada diretamente à presidente da FUABC e atuava há cerca de oito meses no cargo, com remuneração de R$ 10,8 mil. Outros desligamentos, no entanto, foram firmados no período pós-entrada de Cicote, quadro indicado pelo prefeito Paulo Serra (PSDB). Adriana, por sua vez, foi recomendada pelo ex-prefeito de São Caetano José Auricchio Júnior (PSDB).

Há avaliação que a medida almejada pela atual dirigente da FUABC esvazia poder das tomadas de decisão da central. Diante desta análise, considerada por parte dos curadores, o conselho recomendou ajuste de conduta e diálogo entre os envolvidos, com objetivo de evitar cabo de força. Mesmo sem autorização oficial, a situação chegou a acontecer em parcela do período de atuação de Carlos Eduardo Fava no posto, ainda no ano passado, porém, houve recuo. Após pressão, ele pediu demissão. Entrou a então adjunta Patrícia Veronesi, pessoa da confiança de Adriana.

O enxugamento nos gastos é justificado pela central como forma de alinhar ao novo cenário que se avizinha, com a saída da Prefeitura de São Bernardo, que prepara estrutura própria e autônoma, sem se desvincular da FUABC.

Em relação à reunião agendada para hoje, a Fundação sustentou que não comenta previamente os assuntos pautados. Reiterou, contudo, que a reunião do conselho realizada na segunda-feira ratificou o apoio dos conselheiros à presidência da entidade e à “observância da hierarquia dentro da ampla estrutura organizacional”. “A Central de Convênios e todas as demais unidades gerenciadas pela Fundação do ABC estão diretamente subordinadas à presidência, conforme organograma corporativo, e devem trabalhar em sintonia com as diretrizes institucionais.”