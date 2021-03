Pedro, Hugo Souza e Vitinho reforçam o Flamengo diante do Resende

17/03/2021 | 20:45



Aos poucos, o Flamengo vai "ganhando reforços" para a disputa do Campeonato Carioca. Depois de utilizar Michael e Pepê, o técnico Maurício Souza ganha mais opções. Sexta-feira, diante do Resende, o treinador terá à disposição Pedro, Hugo Souza, Vitinho, Léo Pereira e Renê.

Depois de três partidas com os meninos, o Flamengo vai utilizar seus "reservas de luxo". Os titulares se reapresentaram no início da semana, mas nem Rogério Ceni está no campo na terceira rodada.

Hugo Souza e Vitinho haviam antecipado as férias e já treinavam há mais tempo com os meninos. Nesta quarta-feira, Ceni treinou os titulares pela manhã e acompanhou os trabalhos da tarde, de Maurício Souza. Nele, Pedro, Renê e Léo Pereira foram as novidades.

Ter equipe mais madura se faz necessário para o Flamengo não sofrer ameaça da concorrência por briga no G4 do Carioca. Depois de perder a liderança com derrota no clássico diante do Fluminense, a meta e buscar a redenção diante do Resende.

Para o confronto desta sexta-feira, às 21 horas, no Maracanã, o Flamengo deve ter Hugo Souza; Matheuzinho, Noga, Léo Pereira e Renê; João Gomes, Hugo Moura e Pepê; Vitinho, Michael e Pedro.