CBF adia Palmas-TO e Avaí e agora são cinco jogos adiados pela Copa do Brasil

17/03/2021 | 20:33



A primeira fase da Copa do Brasil estava programada para terminar nesta quinta-feira, mas isso não será possível. Cinco jogos quatro de quarta-feira e um de quinta - precisaram ser adiados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e sem datas e locais definidos.

Na última terça-feira, o Governo de Minas Gerais proibiu a realização de jogos envolvendo times de outros estados, mas a CBF havia mantido o confronto entre Palmas-TO e Avaí-SC na Arena Independência, em Belo Horizonte. O confronto aconteceria na tarde de quinta-feira, mas, no início da noite desta quarta, a CBF soltou uma nota oficializando a suspensão.

Outros quatro jogos que seriam disputados na quarta-feira já haviam sido adiados por conta de decretos do governo de Goiás para controlar a pandemia do coronavírus. Porto Velho-RO x Ferroviário-CE e Ypiranga-AP x Santa Cruz-PE jogariam na capital Goiânia, enquanto dois jogos seriam disputados no interior: Jaraguá-GO x Manaus-AM na cidade de Jaraguá (GO) e Goianésia-GO x CRB-AL na cidade de Goianésia.

A CBF ainda não definiu quando essas partidas serão realizadas. Inicialmente, os confrontos da segunda fase estão marcados para os dias 7 e 14 de abril.