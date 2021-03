Marinho e Kaio Jorge treinam forte para voltar logo ao time titular do Santos

17/03/2021 | 20:25



Enquanto os companheiros ganharam folga após longa viagem e compromisso diante do Deportivo Lara, na Venezuela, os atacantes Marinho e Kaio Jorge seguem trabalhando firme para ficar à disposição de Ariel Holan, no Santos.

Recuperada de lesão, a dupla já trabalha no campo e aprimora a parte física para ficar à disposição pensando no próximo jogo. Em tese, o Santos entraria em campo neste sábado, diante da Ponte Preta, em Campinas. Com a fase emergencial, os jogos estão proibidos em São Paulo. A Federação Paulista tenta liberá-lo ou levá-lo para outro estado e o Santos aguarda a decisão.

Classificado à terceira fase da Libertadores, ainda sem rival garantido - Universidad de Chile e San Lorenzo jogam nesta quarta-feira à noite -, Holan conta com Marinho e Kaio Jorge para a busca da vaga à fase de grupos.

O treinador não esconde que o time precisa melhorar para avançar. "Valorizo muito a classificação pelo esforço da equipe. Tivemos posse de bola, mas nos faltou profundidade. Sabemos que temos que continuar melhorando, mas seguimos na Libertadores e vamos continuar trabalhando", afirmou o treinador, que autorizou Soteldo a ficar mais um dia na Venezuela.

Herói diante do Lara, ao anotar o gol do Santos em cobrança de falta no empate por 1 a 1, o venezuelano pôde aproveitar a folga ao lado dos familiares. Volta nesta quinta em reapresentação com elenco completo pela primeira vez, para alívio e alegria de Holan.