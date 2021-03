Copa do Brasil tem mais oito classificados e dois jogos adiados

17/03/2021 | 20:03



Num clima de indefinições sobre o futuro do futebol brasileiro devido à pandemia da covid-19, nesta tarde de quarta-feira, oito times conquistaram sua vagas na segunda fase da Copa do Brasil. Por outro lado, dois jogos foram adiados.

Entre os classificados, apenas um mandante venceu e seguiu adiante. O Picos-PI bateu o Atlético-AC por 1 a 0 e agora vai pegar o Boavista-RJ. As outras vagas ficaram com os visitantes, que entraram em campo com a vantagem do empate, como prevê o regulamento.

Dois goianos carimbaram vagas com vitórias. O Vila Nova fez 3 a 0 em cima do Atlético de Alagoinhas-BA e agora vai pegar o Juventude-RS, enquanto o Atlético-GO bateu por 3 a 1 o Galvez-AC, na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT) e aguarda o vencedor de Santa Cruz-RS e Joinvile.

A maior goleada foi conseguida pelo CSA que enfiou 5 a 1 em cima do Guarany, em Sobral(CE). Na segunda fase os alagoanos vão enfrentar em casa Desportivo-ES ou Remo. O jogo do CRB, também de Alagoas, contra o Goianésia foi cancelado por proibição das autoridades locais de Goianésia (GO). O mesmo ocorreu para Ypiranga-AP e Santa Cruz-PE que se enfrentariam em Goiânia.

O Operário-PR passou bem pelo Juventude-MA, no Maranhão, por 2 a 0, e espera União-MT e Coritiba. O Volta Redonda também não teve dificuldades diante do Castanhal, no Pará, vencendo por 3 a 0 e agora vai sair diante do Juazeirense-BA que se classificou após um jogo tumultuado diante do Sport.

O Tombense avançou após segurar o zero a zero diante do Mutum-MT e aguarda o ganhador do duelo entre Caldense e Vasco. O ABC de Natal foi até Venda Nova, no Espírito Santo, e empatou por 1 a 1 com o Rio Branco, e na próxima fase vai receber o Botafogo-RJ.

CONFIRA OS RESULTADOS DESTA QUARTA-FEIRA À TARDE:

QUARTA-FEIRA

Rio Branco VN-ES 1 x 1 ABC-RN

Castanhal-PA 0 x 3 Volta Redonda-RJ

Juventude-MA 0 x 2 Operário-PR

Guarany de Sobral-CE 1 x 5 CSA-AL

Picos-PI 1 x 0 Atlético-AC

Nova Mutum-MT 0 x 0 Tombense-MG

Atlético-BA 0 x 3 Vila Nova-GO

Galvez-AC 1 x 3 Atlético-GO

Goianésia-GO x CRB-AL (adiado)

Ypiranga-AP x Santa Cruz-PE (adiado)