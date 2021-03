Sem esforço, Bayern de Munique vence Lazio e avança na Liga dos Campeões

17/03/2021 | 18:55



Sem fazer muito esforço, o Bayern de Munique conquistou mais uma vitória sobre a Lazio e avançou às quartas de final da Liga dos Campeões. Nesta quarta-feira, na Allianz Arena, em Munique, o triunfo foi por 2 a 1, mais modesto do que o 4 a 1 da ida, em Roma. Os atuais campeões europeus selaram a classificação com o placar agregado de 6 a 2, ainda invictos na atual edição da competição.

Apesar da ampla vantagem no confronto, o Bayern levou a sério o jogo da volta. Tanto que não poupou titulares. Apenas o goleiro Neuer ficou fora, por questões físicas. Com a bola rolando, o time alemão dominou com tranquilidade o morno primeiro tempo, com as melhores (e poucas) chances de gol.

O placar foi aberto aos 32, em um pênalti mal explicado pelo árbitro. Ele anotou a penalidade após duas faltas dentro da área e fora do lance - Acerbi em Boateng e Muriqi sobre Goretzka. De qualquer jeito, Lewandowski não desperdiçou a oportunidade. Acertou o canto direito de Reina, que pulou para o outro lado. Foi o 73º gol do artilheiro em 96 jogos na competição europeia.

Desfalcada do seu principal atacante, Ciro Immobile, a Lazio só registrou uma finalização no primeiro tempo. E, no segundo, também esteve longe de empolgar. Os italianos fizeram partida burocrática, sem expressar qualquer confiança de que poderia reverter um placar agregado de 5 a 1 para o adversário.

Desanimada, a Lazio praticamente assistiu a um treino do Bayern na etapa final. Por medo de sofrer uma goleada, não buscava o ataque e apenas se segurava na defesa. Assim, viu Lewandowski acertar o pé da trave. Foi o último lance do polonês em campo. Na sequência, foi substituído por Choupo-Moting, que anotou o segundo gol dos alemães logo em seu primeiro toque na bola. No lance, aos 27, ele recebeu belo passe de Alaba e bateu na saída de Reina.

Exibindo evidente limitação em campo, a equipe italiana conseguiu anotar seu gol de honra, aos 36, em lance de bola parada, na primeira chegada ao ataque. Andreas Pereira cobrou falta na área e Parolo cabeceou no chão, reduzindo a vantagem dos alemães, que passaram os últimos minutos de jogo administrando com tranquilidade a nova vitória.

Agora o Bayern aguarda pelo sorteio, na sexta-feira, quando serão conhecidos os cruzamentos das quartas e o chaveamento das semifinais da Liga dos Campeões.