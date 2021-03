Viagens de motorhome ganham força no Brasil

Redação

Do Rota de Férias



17/03/2021 | 18:48



Em alta nos últimos anos, as viagens de motorhome se tornaram ainda mais populares após a chegada da pandemia do novo coronavírus. Segundo a Estrella Mobil Motorhomes, empresa especializada na fabricação e na personalização desses veículos, as vendas aumentaram 40% em 2020 e devem continuar em alta até o final de 2021.

Julio Lemos, proprietário da Estrella Mobil Motorhomes, conta que novos perfis de viajantes surgem todos os dias. Atualmente, é possível encontrar desde pessoas que trabalham em home office até famílias e casais que viram nos motorhomes uma oportunidade de se desvincular de hotéis e resorts.

Em 2018, por exemplo, 80% das pessoas que procuravam a empresa eram aposentados e profissionais liberais. Os 20% restantes eram compostos por jovens, profissionais que já trabalhavam em home office e pessoas com mais de 40 anos. Com a pandemia, foi observado um aumento expressivo nas aquisições feitas por pessoas que já tinham o plano de um dia adquirir um motorhome no futuro e anteciparam o planejamento.

O especialista destaca que a tecnologia dos veículos também evoluiu muito nos últimos anos, o que colabora para as viagens. “Hoje, temos diversos equipamentos específicos para motorhomes, como aquecimento de água, ar-condicionado a janelas especiais. São produtos que têm agradado muito o público que procura o máximo de conforto”, finaliza.

