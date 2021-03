6 hotéis luxuosos do Brasil para se hospedar uma vez na vida

Redação

Muitos resorts e hotéis luxuosos do Brasil povoam o imaginário dos viajantes. E o melhor de tudo é que eles podem ser visitados de diversas formas. Para quem pode, sobra tempo para desfrutar das mordomias. Para muitas pessoas, no entanto, os preços assustam. Aí, o jeito é esperar por promoções ou ocasiões especiais, como uma lua de mel, ou ainda contratar um serviço de day use, passando apenas algumas horas nos empreendimentos.

A agência de viagens Abreu selecionou seis entre os hotéis luxuosos do Brasil. Há opções no Nordeste, no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Gramado. Confira:

Os hotéis luxuosos do Brasil

Nannai Noronha Solar dos Ventos

O exuberante arquipélago de Fernando de Noronha, dono das praias mais bonitas do Brasil, reúne lindas paisagens naturais intocadas. É lá que fica o ótimo Nannai Noronha Solar dos Ventos, uma pousada boutique inspirada em casa de praia.

Um dos hotéis luxuosos do Brasil, o empreendimento conta com apenas dez quartos, entre suítes e bangalôs. Fica pertinho da Baía Sueste, uma das mais preservadas da ilha. Um dos muitos destaques é a gastronomia, de dar água na boca.

Carmel Taíba Exclusive Resort

A apenas 75 km de Fortaleza, numa vila de pescadores cearense, o Carmel Taíba Exclusive Resort é perfeito para quem está atrás de isolamento e sossego. Incrustado em um rochedo que se projeta sobre o mar, conta com um design especial, onde se destaca vilas com decoração minimalista.

Uma vez no empreendimento vale a pena reservar alguns tratamentos no Spa Carmel by Caudalie, que oferece diversas opções de relaxamento e bem-estar.

Hotel Fasano Salvador

Divulgação Hotel Fasano Salvador

Quando se fala de Fasano, já se sabe que se trata de um dos hotéis luxuosos do Brasil. A rede tem propriedades magníficas em todo o país, como a de Salvador, que conta com decorações exclusivas e pratos deliciosos (característica dos empreendimentos da rede, que nasceram da gastronomia).

O grande destaque do Hotel Fasano Salvador, sem dúvida, é a esplêndida vista para a Baía de Todos os Santos. Ela pode ser vista do terraço e de algumas suítes.

Belmond Copacabana Palace

Por dentro do Belmond Copacabana Palace, há muito glamour. O hotel símbolo do Rio de Janeiro tem uma piscina icônica, suítes com belas vistas e restaurantes deliciosos (é lá que ficam os estrelados Mee e Cipriani).

Inaugurado em 1923, o estabelecimento é dono de uma arquitetura atemporal e conta com um serviço esplêndido (incluindo o de praia) e quartos que esbanjam conforto.

Palácio Tangará

Inaugurado em 2017 como um dos hotéis luxuosos do Brasil, o Palácio Tangará fica no Parque Burle Max, uma bela área verde de São Paulo. Recentemente, foi premiado como o Melhor Hotel do Brasil – Gold List 2021 pela importante revista internacional Condé Nast Traveller

Quem se hospeda por lá encontra acomodações espaçosas, com decoração contemporânea e belas vistas. Os restaurantes também se destacam no elegante empreendimento.

Castelo Saint Andrews

Membro da sofisticada rede Relais & Châteaux, o Castelo Saint Andrews fica em Gramado, no Rio Grande do Sul. Exclusivo e com uma arquitetura imponente, tem apenas 19 suítes, o que garante o isolamento dos hóspedes.

Um dos hotéis luxuosos do Brasil, oferece belas vistas para as montanhas e uma série de opções de lazer.